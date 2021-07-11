 

Наталья Варлей: «После смерти мамы опустились руки ухаживать за дачей»

11.07.2021, 14:18, Разное
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Актриса Наталья Варлей стала героиней программы «На дачу!», которая выходит на Первом канале. Она призналась, что сил ухаживать за домом и участком у нее не осталось. Руки у 74-летней знаменитости опустились после смерти матери.
Последние 15 лет Наталья Варлей летом уезжает на дачу. Загородный дом и участок она приобрела для матери, которая прожила там счастливо пять лет. С уходом родного человека артистка забросила дачные дела. Сначала она старалась поддерживать порядок на участке, но поняла, что не справляется. Звезда «Кавказкой пленницы» пожаловалась, что у нее разваливается крыльцо и не хватает сил, чтобы ухаживать за растениями.

Дизайнеры программы «На дачу!» взялись за дело и привели в порядок территорию возле дома актрисы. Когда-то давно Наталья Варлей обустроила для внука и сына футбольное поле, но когда они выросли, оно заросло травой. Специалисты облагородили его и превратили в место для обедов и гриля на открытом воздухе. Они установили садовые качели, поменяли забор, отремонтировали крыльцо в доме и соорудили парники для растений.

Источник: www.starhit.ru



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