Юлия Паршута продемонстрировала эффективную 15-минутную тренировку

Певица Юлия Паршута тщательно следит за своей стройной фигурой, но тратит на это минимум времени. В микроблоге Instagram она показала эффективную 15-минутную силовую тренировку, которая позволяет ей получить заряд бодрости на целый день.

В видеоролике Юлия Паршута запечатлена в коротких шортах и топе на улице. Артистка продемонстрировала фолловерам, какие упражнения она делает после пробежки. Она развеяла мифы многих людей, которые считают, что фитнесом следует заниматься целый день.

Подписчики засыпали певицу комплиментами, отметив ее рельефное тело в стильной спортивной форме. Они признались, что Юлия Паршута мотивирует их продолжать тренировки и не сдаваться на пути к своей цели. Артистку многие считают «эталоном стройности». Кроме этого, многие отметили силу воли знаменитости, которая поднимается рано утром ради пробежки.