 

Рогозин заявил о намерении поднять со дна океана станцию «Мир»

11.07.2021, 14:11, Разное
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Новой российской космической станцией, которая будет использоваться после завершения эксплуатации МКС, станет отреставрированная советская станция «Мир», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Её поднимут со дна Тихого океана и проведут капитальный ремонт корпуса и внутренних помещений.

По словам Рогозина, в Советском Союзе были лучшие инженеры, которые сделали космическую станцию, способную проработать ни один век. Однако из-за безответственных действий Бориса Ельцина «Мир» пришлось затопить, что стало самой большой ошибкой правления первого российского президента. Глава Роскосмоса добавил, что в ближайшие дни в район островов Антигуа и Барбуда, где затонул «Мир», отправится трубоукладчик «Академик Черский», завершивший строительство «Северного потока-2». Подъём станции с океанического дна и её транспортировка в Санкт-Петербург, где будет проходить модернизация, займёт у судна 4 месяца.

«Всё новое – хорошо забытое старое. Вот Илон Маск до сих пор пользуется советскими штангенциркулями, и ничего. А мы своё добро просто бросаем в воду. Разве так можно? Этот «Мир» ещё мог бы внукам моим послужить, если бы Ельцин его не утопил. Мы обязательно его достанем, доработаем, так сказать, напильником, заклеим изолентой, где что потрескалось, и будет как новенький. Американцы нам просто обзавидуются. У них шаттлы туда-сюда летают, а мы целую космическую станцию будем отправлять с Земли в космос и обратно», – сказал Рогозин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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