Рогозин заявил о намерении поднять со дна океана станцию «Мир»

Новой российской космической станцией, которая будет использоваться после завершения эксплуатации МКС, станет отреставрированная советская станция «Мир», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Её поднимут со дна Тихого океана и проведут капитальный ремонт корпуса и внутренних помещений.

По словам Рогозина, в Советском Союзе были лучшие инженеры, которые сделали космическую станцию, способную проработать ни один век. Однако из-за безответственных действий Бориса Ельцина «Мир» пришлось затопить, что стало самой большой ошибкой правления первого российского президента. Глава Роскосмоса добавил, что в ближайшие дни в район островов Антигуа и Барбуда, где затонул «Мир», отправится трубоукладчик «Академик Черский», завершивший строительство «Северного потока-2». Подъём станции с океанического дна и её транспортировка в Санкт-Петербург, где будет проходить модернизация, займёт у судна 4 месяца.

«Всё новое – хорошо забытое старое. Вот Илон Маск до сих пор пользуется советскими штангенциркулями, и ничего. А мы своё добро просто бросаем в воду. Разве так можно? Этот «Мир» ещё мог бы внукам моим послужить, если бы Ельцин его не утопил. Мы обязательно его достанем, доработаем, так сказать, напильником, заклеим изолентой, где что потрескалось, и будет как новенький. Американцы нам просто обзавидуются. У них шаттлы туда-сюда летают, а мы целую космическую станцию будем отправлять с Земли в космос и обратно», – сказал Рогозин.

—