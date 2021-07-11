 

В США Байдена призвали быть жестче с Россией

11.07.2021, 13:42, Новости дня
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Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент РФ Владимир Путин видит в американском лидере Джо Байдене слабость, когда тот призывает принять меры по предотвращению кибератак.

«Он (Путин – прим. ВЗГЛЯД) видит президента, который сказал ему следующее: «Послушайте, вот список из 16 объектов, которые вам трогать нельзя», – отметил американский политик, добавив, что в это же время существуют еще тысячи других объектов для потенциальной атаки. Fox News

По его словам, США должны дать понять РФ о возможных по-настоящему серьезных и быстрых последствиях.

«Нам совсем несложно отвечать им тем же; для этого не нужна ни массовая мобилизация войск, ни нечто подобное. Именно к такому ответу мы должны быть готовы», – заключил Помпео.

Как сообщала пресс-служба Белого дома, в пятницу Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо».

При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.

В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в сфере кибербезопасности взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».

Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали РФ множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности.



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