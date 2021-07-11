 

В метро москвичам раздают воду из-за жары

11.07.2021, 13:42, Новости дня
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В московском метро пассажирам из-за жары снова раздают бесплатную воду на станциях, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Чтобы температурные рекорды не мешали вашим планам, мы снова бесплатно раздаем воду на станциях метро: «Аэропорт», «Багратионовская», «Баррикадная», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бульвар Рокоссовского», «Бунинская аллея», «ВДНХ», «Водный Стадион», «Войковская», «Деловой Центр», «Измайловская», «Каширская», «Кунцевская», «Кузьминки», «Кутузовская», «Орехово», «Парк Победы», «Пионерская», «Рязанский Проспект», «Сокол», «Студенческая», «Текстильщики», «Третьяковская», «Тургеневская», «Улица Скобелевская», «Улица 1905 года», «Фили», «Филевский парк», «Царицыно», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Ранее синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов.



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