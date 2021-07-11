 

В Сирии произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе. США заявили о “непрямой атаке” на своих военных

11.07.2021, 13:28, Новости дня
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Журналисты сообщили, что после взрыва “наблюдались необычные передвижения американских сил”.

Причина взрыва неизвестна, информации о пострадавших нет.

В США заявили, что американские войска в Сирии подверглись “непрямой атаке”. По данным представителя министерства обороны США, жертв среди американских военных нет, сообщил 11 июля телеканал CNN.

Американская сторона выясняет, кто несет ответственность за нападение. 

По информации канала, провинция Дейр-эз-Зор – дно из нескольких мест на востоке Сирии, где расположены американские войска. Всего в Сирии находится около 900 американских военнослужащих.

Контекст:

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Военная база США в Сирии 28 июня 2021 года подверглась ракетному обстрелу, американские военные открыли ответный огонь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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