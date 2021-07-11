 

В Закарпатской области после подтоплений спасатели устанавливают местонахождение одного человека

11.07.2021, 13:28, Новости дня
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“Информации о пострадавших и погибших в результате стихии не поступало. В настоящее время устанавливается местонахождение одного человека”, – говорится в сообщении.

В четырех населенных пунктах (пгт Ясиня, села Лазещина, Богдан, Луги) было подтоплено 185 домохозяйств, 96 жилых домов и пять подвальных помещений, отметили в службе.

Спасатели с 10 июля начали откачивать воду из подвалов и расчищать территорию.

В пресс-центре ГСЧС сообщили, что в регионе за день выпало около 55 мм осадков, что составляет 42% от месячной нормы. Кроме домохозяйств, подтоплена была дорога Н-09 Мукачево – Львов. Утром пгт Ясиня частично оставался без электричества.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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