“Горячо”. Свитолина в купальнике засветила тату на ноге
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На снимке спортсменка в красном сплошном купальнике загорает на берегу. На левой ноге у нее красуется татуировка.
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“Вот это да. Горячо”, – прокомментировал muhamd_walia.
“Великолепно”, – добавил evansee2020.
“Украинские девушки – лучшие”, – отметил massi.falcon.
Контекст:
Элина Свитолина – украинская профессиональная теннисистка, победительница 17 турниров WTA, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.
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