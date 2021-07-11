“Горячо”. Свитолина в купальнике засветила тату на ноге

На снимке спортсменка в красном сплошном купальнике загорает на берегу. На левой ноге у нее красуется татуировка.

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Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

“Вот это да. Горячо”, – прокомментировал muhamd_walia.

“Великолепно”, – добавил evansee2020.

“Украинские девушки – лучшие”, – отметил massi.falcon.

Контекст:

Элина Свитолина – украинская профессиональная теннисистка, победительница 17 турниров WTA, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

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