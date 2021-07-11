В Ивано-Франковской области спасатели сняли с образовавшегося из-за разлива реки острова шесть детей и взрослого

Около 19.16 10 июля поступило сообщение, что в селе Пнив Надворнянского района посреди реки в 15 метрах от берега на острове находятся шесть детей и взрослый, которые не могут самостоятельно выйти.

Спасатели на лодке добрались к острову и доставили их на берег.

В ГСЧС уточнили, что в результате сильных осадков в реке поднялся уровень воды. Детей и взрослого доставили на берег в удовлетворительном состоянии.

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