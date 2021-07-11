В Полтавской области полиция и военные ведут поиски восьмилетнего ребенка

Сообщение о том, что ребенок потерялся в районе озера у бывших артскладов, в полицию поступило около 21.00 10 июля.

“38-летняя кременчужанка сообщила, что не может найти восьмилетнего сына Анатолия. К поискам пропавшего мальчика привлечены все подразделения полиции города Кременчуга, военнослужащие Национальной Гвардии Украины, кинологи и эксперты полиции”, – отметили правоохранители.

Сегодня утром личный состав полиции Кременчуга приступил к прочесыванию территории, где отдыхал мальчик с родными. К поискам подключили водолазов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: pl.npu.gov.ua

Контекст:

По данным ГСЧС, в июне в украинских водоемах погиб 201 человек, из них 35 – дети. Всего с начала года на водоемах страны утонуло 533 человека, из них 54 – дети.

За полдня 3 июля на украинских водоемах утонуло четыре человека. В ГСЧС призвали людей “одуматься и включать мозг”.

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