Кристина Орбакайте показала энергичные танцы мужа и дочки Клавдии

Кристина Орбакайте опубликовала в своем микроблоге Instagram видео, на котором запечатлены зажигательные танцы ее мужа с дочкой Клавдией. Михаил Земцов кружит наследницу под энергичную латинскую музыку.

50-летняя певица призвала поклонников «зажигать» вместе с ними, добавив хэштег «Моя семья». Поклонники восхитились пластичными движениями супруга Кристины Орбакайте и отметили артистизм дочери Клавдии. В комментариях им присудили звание «Лучшая танцевальная пара», назвав младшую наследницу «папиной дочкой». Один из фолловеров написал, что в таких простых семейных вечерах и кроется настоящее счастье.

Дочь Аллы Пугачевой уже длительное время живет на две страны. В США у ее мужа Михаила Земцова бизнес, а дочь Клавдия учится в элитной американской школе. Кроме младшей наследницы у певицы есть сын Дени, рожденный от предпринимателя Руслана Байсарова, и старший Никита, появившийся на свет в браке с Владимиром Пресняковым.