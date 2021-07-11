 

Кристина Орбакайте показала энергичные танцы мужа и дочки Клавдии

11.07.2021, 13:24, Разное
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Кристина Орбакайте опубликовала в своем микроблоге Instagram видео, на котором запечатлены зажигательные танцы ее мужа с дочкой Клавдией. Михаил Земцов кружит наследницу под энергичную латинскую музыку.
50-летняя певица призвала поклонников «зажигать» вместе с ними, добавив хэштег «Моя семья». Поклонники восхитились пластичными движениями супруга Кристины Орбакайте и отметили артистизм дочери Клавдии. В комментариях им присудили звание «Лучшая танцевальная пара», назвав младшую наследницу «папиной дочкой». Один из фолловеров написал, что в таких простых семейных вечерах и кроется настоящее счастье.

Дочь Аллы Пугачевой уже длительное время живет на две страны. В США у ее мужа Михаила Земцова бизнес, а дочь Клавдия учится в элитной американской школе. Кроме младшей наследницы у певицы есть сын Дени, рожденный от предпринимателя Руслана Байсарова, и старший Никита, появившийся на свет в браке с Владимиром Пресняковым.



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