Александр Петров выразил поддержку тяжело больной МакSим

Певица МакSим на данный момент находится в медикаментозном сне, так как у нее диагностировали тяжелую форму пневмонии. Многие представители шоу-бизнеса привлекают внимание к этой проблеме. Свою поддержку артистке выразил актер Александр Петров.

В своем микроблоге Instagram в разделе «Сторис» он поделился публикацией Талгата Баталова. В посте режиссер призвал знаменитых коллег и поклонников певицы молиться за здоровье и жизнь МакSим. Он отметил, что артистка сейчас очень нуждается в «энергии и сантиметрах дыхания людей». Талгат Баталов призвал задействовать все, что имеют подписчики, в том числе «мысли и молитвы». Ему очень хочется, чтобы Марина Максимова смогла победить страшную болезнь.



По словам Маргариты Соколовой, директора певицы, позитивные прогнозы делать пока рано, но у МакSим прослеживается положительная динамика. Пока вывести исполнительницу из комы врачи не могут. Для этого потребуются внешние раздражители. Также известно, что Марину Максимову подключили к аппарату ИВЛ, а из правого легкого постоянно откачивают жидкость. У певицы диагностировали легочную гипертензию, которая может привести к осложнениям со здоровьем сердца.

Источник: www.instagram.com