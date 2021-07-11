Анастасия Костенко: «Рождение старшей дочери стало приятной неожиданностью»

Свой третий день рождения отметила старшая дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова Милана. Модель трогательно поздравила ребенка в микроблоге Instagram и призналась, что ее появление на свет стало «приятной неожиданностью».

По словам супруги футболиста, Милана родилась раньше установленного срока. Анастасия Костенко считает, что благодаря первенцу у ее отношений с Дмитрием Тарасовым началась «вторая жизнь». Любящая мать пожелала дочери счастья и здоровья, а также чтобы ее жизнерадостность никогда не утихала. Жена спортсмена отметила, что у них растет милая, ласковая, потрясающая и нежная девочка. Также она рассказала, что Милана всегда, «как коршун», заступается за младшую сестру Еву.

Фолловеры присоединились к поздравлениям модели и написали, что именинница – «настоящая красавица». Многие оценили ямочки на щеках у ребенка и сравнили ее с «куколкой».