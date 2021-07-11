 

Анастасия Костенко: «Рождение старшей дочери стало приятной неожиданностью»

11.07.2021, 13:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Свой третий день рождения отметила старшая дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова Милана. Модель трогательно поздравила ребенка в микроблоге Instagram и призналась, что ее появление на свет стало «приятной неожиданностью».
По словам супруги футболиста, Милана родилась раньше установленного срока. Анастасия Костенко считает, что благодаря первенцу у ее отношений с Дмитрием Тарасовым началась «вторая жизнь». Любящая мать пожелала дочери счастья и здоровья, а также чтобы ее жизнерадостность никогда не утихала. Жена спортсмена отметила, что у них растет милая, ласковая, потрясающая и нежная девочка. Также она рассказала, что Милана всегда, «как коршун», заступается за младшую сестру Еву.

Фолловеры присоединились к поздравлениям модели и написали, что именинница – «настоящая красавица». Многие оценили ямочки на щеках у ребенка и сравнили ее с «куколкой».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / Лавров ответил на вопрос об открытии границ

14.05 / Расстрелянный город

30.09 / Мнение: О сенсации из Украины – российской армии на Донбассе нет!

26.05 / Заболеваемость COVID-19 у стоматологов оказалась ниже по сравнению с другими врачами

10.03 / Мнение:

12.03 / Подростки могут заражаться коронавирусом чаще, чем пожилые люди – исследование

27.09 / Русскоязычные СМИ Кипра

29.09 / Ученые обнаружили несколько недостатков у интервального голодания

12.07 / В Tesla заметно снизили стоимость электрического кроссовера Model Y

28.08 / Антипандемийный рекорд: объем инвестиций в основной капитал в Москве показал нехарактерный для кризиса рост

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика