На период предвыборной кампании из магазинов изымут книги Захара Прилепина

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11.07.2021, 12:51, Разное
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Книги писателя, одного из лидеров партии «Справедливая Россия – За Правду» Захара Прилепина будут изъяты из продажи вплоть до завершения выборов в Государственную думу.

Центральная избирательная комиссия признала произведения литератора незаконной предвыборной агитацией.

На период предвыборной кампании из магазинов изымут книги ПрилепинаНа очередном брифинге председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что поступили десятки жалоб от партий и отдельных кандидатов на Евгения (Захара) Прилепина. Его книги порой занимают целые полки в книжных магазинах, фактически превращая торговые точки в агитационные пункты.

– Во многих своих произведениях Прилепин отстаивает свои взгляды и жестоко критикует оппонентов, то есть ведёт агитационную деятельность. Это ставит других участников предвыборной гонки в неравные условия, – отметила Памфилова.

ЦИК издал постановление, в котором требуют прекратить продажу книг Прилепина как в офлайновых книжных магазинах, так и онлайн. Торговые точки, не выполнившие предписание, будут оштрафованы. Действие запрета продлится вплоть до 19 сентября.

– Будем исполнять, раз такое решение, а штрафы светят просто астрономические, – прокомментировал ситуацию начальник отдела по связям с общественностью федеральной сети книжных магазинов «Букваежка» Борис Завгородний». – Главное, чтобы Дарья Донцова в Думу не собралась – такого отрасль точно не переживёт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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