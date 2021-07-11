На период предвыборной кампании из магазинов изымут книги Захара Прилепина

Книги писателя, одного из лидеров партии «Справедливая Россия – За Правду» Захара Прилепина будут изъяты из продажи вплоть до завершения выборов в Государственную думу.

Центральная избирательная комиссия признала произведения литератора незаконной предвыборной агитацией.

На очередном брифинге председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что поступили десятки жалоб от партий и отдельных кандидатов на Евгения (Захара) Прилепина. Его книги порой занимают целые полки в книжных магазинах, фактически превращая торговые точки в агитационные пункты.

– Во многих своих произведениях Прилепин отстаивает свои взгляды и жестоко критикует оппонентов, то есть ведёт агитационную деятельность. Это ставит других участников предвыборной гонки в неравные условия, – отметила Памфилова.

ЦИК издал постановление, в котором требуют прекратить продажу книг Прилепина как в офлайновых книжных магазинах, так и онлайн. Торговые точки, не выполнившие предписание, будут оштрафованы. Действие запрета продлится вплоть до 19 сентября.

– Будем исполнять, раз такое решение, а штрафы светят просто астрономические, – прокомментировал ситуацию начальник отдела по связям с общественностью федеральной сети книжных магазинов «Букваежка» Борис Завгородний». – Главное, чтобы Дарья Донцова в Думу не собралась – такого отрасль точно не переживёт.

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