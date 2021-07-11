Премьер Грузии назвал «невообразимой трагедией» смерть избитого противниками ЛГБТ журналиста

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «невообразимой трагедией» смерть оператора грузинского телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, который 5 июля стал в Тбилиси жертвой нападения противников гей-парада, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Соболезную семье, близким, коллективу телекомпании и всему медиа-сообществу. МВД уже начало расследование. Полная информация будет представлена общественности в самое ближайшее время», – сообщил глава правительства.

Тем временем оппозиция собирается на митинг вечером в воскресенье в Тбилиси с требованием отставки правительства.

Одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария, которая недавно создала политическое объединение «Дроа» («Настало время»), облила красной краской вход в здание правительства Грузии.

Член партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Георгий Ботковели заявил, что «оператора убила власть», которая стимулировала радикалов, выступавших на улицах Тбилиси против ЛГБТ и избивавших журналистов.

Ранее сообщалось, что оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, которого избили в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля, умер. Возбуждено уголовное дело.