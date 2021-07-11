Госдеп США пообещал отправить делегацию в Гаити в связи с убийством президента

Государственный департамент США направит в воскресенье в Гаити большую делегацию для урегулирования политического кризиса в стране в связи с убийством президента Жовенеля Моиза, информирует портал Juno7.

Среди участников делегации присутствуют спецпомощник президента по Западному полушарию Хуан Гонсалес и исполняющая обязанности заместителя помощника госсекретаря по Западному полушарию Лаура Лохман, информирует РИА «Новости».

Портал сообщает, что делегация встретится с и.о. премьера Клодом Жозефом, назначенным Моизом на должность премьера Ариэлем Анри и провозглашенным сенатом временным президентом Жозефом Ламбером, чтобы обсудить урегулирование политического кризиса, вызванного борьбой за власть после смерти президента.

Ранее в Венесуэле обвинили США в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза.

Напомним, по данным полиции, из 28 членов отряда, убившего президента Гаити, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства.

В Госдепартаменте США открестились от причастности к убийству президента Гаити. Позже в американской администрации заявили, что якобы получили обращение властей Гаити с просьбой о вводе в республику войск США, однако решили пока не отправлять военных.