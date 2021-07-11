 

Ляшко рассказал, почему украинцам лучше вакцинироваться от COVID-19 сейчас

11.07.2021, 12:34, Новости дня
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“Сейчас у нас благоприятная эпидситуация. Воспользуйтесь этим временем к новой волне заболевания и вакцинируйтесь, как только у вас будет такая возможность. Только вместе мы сможем минимизировать последствия пандемии”, – заявил он.

Ляшко призвал записывать на вакцинацию своих близких старшего возраста.

Министр отметил, что вакцинацию готовы проводить 702 мобильные бригады, по всей стране есть более 3 тыс. прививочных пунктов и около 200 центров вакцинации.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украине первую прививку от коронавируса получили почти 2,3 млн человек, а 1,16 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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