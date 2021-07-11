 

“Задок – огонь”. Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами

11.07.2021, 12:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На снимке ведущая запечатлена в коротких черных шортах и зеленом пиджаке. В подписи к посту она попросила посоветовать ей книгу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Задок – огонь”, – прокомментировала katejda50.

“Очень красивое фото”, – добавила romanovatetyana.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию.

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / В России предлагают увеличить финансирование государственных СМИ

22.02 / Гендиректору «ТГК-2» предъявили обвинение

10.03 / В Киевской области часть школ на две недели раньше ушли на каникулы из-за COVID-19 и ОРВИ

25.09 / Минпромторг и китайский автоконцерн подписали контракт на 42 млрд рублей

20.08 / Обновленный Toyota Hilux получил первый тюнинг GR

06.12 / Помощник Лукашенко заявил о снижении протестной активности в Белоруссии

21.05 / «Списки врагов» — правые экстремисты собрали данные на тысячу берлинцев

23.09 / Суд арестовал устроившего ДТП в Москве рэпера Эллея

28.06 / Путин оценил глобальные последствия коронавируса

25.02 / Минздрав Украины расширил перечень медикаментов по программе “Доступные лекарства”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика