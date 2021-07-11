В Киеве задержали мужчину, который предоставил ложную информацию о “минировании” здания госучреждения

В пресс-службе отметили, что полиции понадобилось несколько минут, чтобы установить личность “минера”.

“Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Волынской области, которого в дальнейшем задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мы провели необходимые первоочередные следственные действия и изъяли у задержанного мобильный телефон и назначили экспертизу”, – рассказал врио начальника Печерского управления полиции Александр Самусенко.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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