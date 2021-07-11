 

Во Франции умер корреспондент “Укринформа”

11.07.2021, 12:34, Новости дня
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“Пришла страшная новость из Страсбурга. Только что друзья-дипломаты сообщили о внезапной смерти собственного корреспондента Украинского национального информационного агентства “Укринформ”, моего товарища, известного и яркого журналиста-международника, любящего мужа, ответственного отца и сына Андрея Лавренюка”, – написал Сущенко.

Он выразил соболезнования семье умершего и отметил, что смерть Лавренюка является потерей для украинской журналистики.

https://www.facebook.com/visokoron/posts/367793891445962

“Укринформ” подтвердил информацию о кончине 44-летнего журналиста. Причины смерти в сообщении не указали.

Лавренюк работал в “Укринформе” с 2011 года, семь лет был собственным корреспондентом агентства в Брюсселе, где освещал деятельность европейских институтов, штаб-квартиры НАТО и постоянного представительства Украины в ЕС и НАТО.

“За эти годы Андреем были написаны и выпущены тысячи информационных сообщений, сотни аналитических материалов и интервью. Ценим его личный вклад в своевременное и оперативное донесение новостей, касающихся темы европейского и евроатлантического продвижения Украины, а с 2014 года – еще и отражения агрессии России, прежде всего на информационном фронте”, – заявили коллеги журналиста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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