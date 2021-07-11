“Несколько лет не здоровались”. Тарабарова рассказала об отношениях с экс-бойфрендом Дантесом

“Мы были малы, амбициозные, очень энергичные и расстались не очень положительно. 10 лет прошло, или больше, и сейчас мы уже с улыбкой здороваемся. Раньше даже не здоровались. Несколько лет точно. И Вова, и я – огонь, а вместе – это просто нереально”, – отметила исполнительница.

Сейчас Тарабарова замужем за режиссером Алексеем Бондарем и воспитывает двоих детей. Певица рассказала, что для младшей дочери ей пришлось нанять няню, так как она ничего не успевала.

“За это время, пока есть няня, я и песню написала, и готовимся к съемка кипам, и даже начала худеть. За карантин, это зимняя история, я заедала стресс и набрала 8 кг. Я уже вторую неделю на диете, занимаюсь спортом, хотя очень не хочется. Я себя просто уговариваю”, – добавила она.

В этом году Тарабарова вместе с мужем отпразднует пятую годовщину свадьбы.

“Хочу нам вдвоем приобрести тур в Каппадокию и посмотреть на воздушные шары, покататься, только вдвоем”, – поделилась певица.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

В 2008 году Tarabarova (Светлана Тарабарова) стала участницей “Фабрики звезд 2” на “Новом канале”, заняв второе место. На шоу она познакомилась с Дантесом, который и стал ее первой любовью. Сейчас он женат на другой певице Наде Дорофеевой.

После окончания “Фабрики звезд 2” Тарабарова выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года после трех лет отношений. Супруг старше певицы на 15 лет.

Пара воспитывает сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

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