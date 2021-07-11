 

Медики рассказали об опасности сна рядом со смартфоном

11.07.2021, 12:30, Разное
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Медики из Школы медицины Университета Джона Хопкинса рассказали об опасности сна рядом со смартфоном. В этом случае у человека может развиться бессонница или серьёзно нарушиться привычный ритм жизни.
Дело не только в зависимости от социальных сетей, но и в излучении от экрана телефона. Оно не является вредным в течение светового дня, но с наступлением ночи вносит свои коррективы в работу организма. Из-за яркого света нарушается выработка мелатонина в организме, так как свет, попадая на сетчатку, даёт сигнал мозгу о том, что ещё светло и нет необходимости готовиться к отходу ко сну. В результате биологические часы человека начинают сбоить и он может чувствовать небывалый прилив сил в ночное время суток, а после, в течение дня, ходить уставшим и сонливым.

Решение кроется в простом отказе от смартфона за два часа до сна. Профессор Всеволод Полоцкий рассказал, что достаточно не употреблять «тяжёлой» пищи, не заниматься активными физическими упражнениями и отказаться от любых цифровых устройств на это время. Таким образом можно вернуть здоровый сон и начать высыпаться, просыпаясь отдохнувшим. При этом в случае проблем с засыпанием не следует сразу же идти в аптеку за снотворным или успокоительным. Лучше всего в этом случае обратиться за помощью к врачу, который сможет комплексно подойти к решению сложившейся трудности без необходимости прибегать к лекарственным препаратам.

Источник: katun24.ru



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