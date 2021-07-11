Ученые назвали 8 преимуществ пчелиной пыльцы для здоровья

В процессе проведения исследования исследователи установили, что пчелиная пыльца является суперпродуктом, который чрезвычайно богат питательными веществами. Они назвали ее 8 преимуществ для здоровья.

Пчелиная пыльца представляет собой простую цветочную пыльцу, которую собирают пчелы. Они ее смешивают со своей слюной, в результате чего образуются гранулы. В этом продукте содержится много аминокислот, минералов, витаминов группы В и жирных кислот. Пчелиная пыльца способна успокоить пищеварение, сбалансировать уровень гормонов, а также облегчить респираторные болезни.

Среди преимуществ пыльцы исследователи также выделили то, что она насыщена белками и полезными бактериями. Кроме того, данный продукт способен устранить или облегчить протекание аллергии. Пчелиная пыльца повышает у женщин фертильность, очищает кожу. Ученые считают, что результат работы пчел может помочь онкобольным при различных видах рака.

Источник: glas.ru