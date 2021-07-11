Илон Маск анонсировал строительство завода по производству двигателей Raptor 2

Предприниматель Илон Маск анонсировал строительство второго завода по производству космических двигателей Raptor 2. Здание возведут на территории испытательного полигона SpaceX в МакГрегоре (Техас).

Изначально предполагалось не переносить производство в Техас, а возвести необходимые мощности в непосредственной близости со Starbase, но ввиду неназванных трудностей с функционированием завода его решено перенести. Новое производственное предприятие, в отличии от аналога в Калифорнии, сосредоточат на серийном выпуске двигателей Raptor 2, которые впоследствии помогут создать целую флотилию из космических кораблей для отправки колонизаторских миссий на Марс. По планам Илона Маска, предприятие должно изготавливать от 800 до 1000 изделий в год.

Raptor 2 представляет собой основу корабля Starship и ускорителя Super Heavy. Основное отличие от других кораблей заключается в отсутствии отделяемых ступеней. Также именно этот двигатель является многоразовым, что очень положительно сказывается на экономической части космической программы. В будущем Илон Маск, благодаря Raptor 2, планирует максимально снизить расходы на доставку грузов за пределы Земли.

Источник: rossaprimavera.ru