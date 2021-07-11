В Госдуме работающим россиянам пообещали прибавить пенсию с 1 августа

Выплаты работающим пенсионерам с 1 августа вырастут на 299 рублей в рамках ежегодного перерасчета пенсии за счет поступивших страховых пенсионных взносов, сообщили в пресс-службе Госдумы.

«С 1 августа текущего года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла», – передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Поясняется, что в этом году стоимость одного пенсионного бала составила 93 рубля. Максимальны размер прибавки к пенсии составит 299 рублей. Для того, чтобы получить надбавку, работающим пенсионерам не придется обращаться с заявлением в ПФР – корректировка выплат произойдет автоматически.

Ранее в ПФР назвали сроки роста пенсии до 20 тыс. рублей.