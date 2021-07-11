 

«Россия» решила взыскать убытки с открывшего аварийную дверь самолета пассажира

11.07.2021, 11:54, Новости дня
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Авиакомпания «Россия» в судебном порядке планирует взыскать убытки с пассажира рейса Москва – Анталья, который открыл дверь аварийного выхода при подготовке к вылету, сообщил представитель перевозчика.

«Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери», – цитирует РИА «Новости» представителя.

Он отметил, что в 02.20 мск один из пассажиров во время подготовки указанного рейса открыл вторую левую дверь. Так как самолет готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. На момент открытия двери задержка вылета рейса составляла не более 20 минут.

По данной причине пассажиры были высажены из самолета. Авиакомпания оперативно приняла решение о замене воздушного судна. Задержка вылета составила четыре часа. В авиакомпании создана комиссия по расследованию инцидента.

В Шереметьево из-за задержки вылета пассажиры рейса Москва – Анталья в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. Один из пассажиров открыл аварийный выход.



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