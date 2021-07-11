Санду сообщила о нарушениях на выборах в парламент

Президент Молдавии Майя Санду сообщила о нарушениях на выборах в парламент и призвала компетентные органы внимательно следить за ситуацией, а жителей принять участие в голосовании.

«Я видела сообщения о нарушениях, я получала сигналы о действиях, которые компрометируют честный процесс выборов. Призываю всех, кто отвечает за проведение выборов, хорошо делать свою работу, иначе их ждут санкции», – цитирует РИА «Новости» Санду.

Она также призвала жителей принять участие в голосовании, чтобы очистить парламент от коррупционеров.

В свою очередь замглавы Генерального инспектората полиции Молдавии Марин Максиан сообщил, что к 11.00 поступило 14 сообщений о нарушениях на выборах. Речь идет о размещении агитационных материалов возле избирательных участков, агитации в день голосования и организованном подвозе избирателей.

«В последнем случае мы изучаем, существуют ли признаки воздействия на волю избирателей», – добавил Максиан.

В воскресенье в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы, в них принимают участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

Ранее Москва заявила о вмешательстве США и ЕС в предвыборную кампанию в Молдавии, а бывший молдавский президент, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон сообщил о планах Запада создать в республике антироссийское парламентское большинство.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что партия президента Молдавии Майи Санду, по прогнозу социологов, получит большинство мандатов и разбиралась, хорошо это или плохо для России.