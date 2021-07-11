Мнение: Да гори оно всё огнём



Челябинская область сегодня

Поставим эти два сообщения рядом. Вот первое – о грандиозных пожарах в Якутии:

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ, он уже летит в Адану, сообщили в МО РФ.

И далее: «По последним данным Авиалесоохраны, сейчас на территории региона действуют 323 природных пожара, за сутки ликвидировали 19, на тушение привлекались 2 749 человек и 362 единицы техники. Основные усилия спасатели направили на защиту населенных пунктов от огня, распространяющегося от природных пожаров. Проводится непрерывный мониторинг задымленности.

“За сутки количество пожаров увеличилось на 17 очагов, площадь природных пожаров увеличилась более чем на 135 тыс. га».

А вот вторая новость: «МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ, он уже летит в Адану, сообщили в МО РФ».

То есть что мы имеем в итоге? В Якутии МЧС явно не справляется: в день тушат 19 пожаров, а за это время появляется 17 новых, при том, что всего горит аж 323 пожара. То есть на общее количество пожаров МЧС вообще не влияет – снимает только “прирост”. Ясно, что на тушение просто не хватает ресурсов – ни людей, ни техники. В таких случаях на помощь страдающему региону, ПО ИДЕЕ, и должна приходить Федерация – она ведь для того и существует. И Федерация действительно приходит на помощь – правда, не Якутии, а… Турции. Нашему старому «другу», который последний год недвусмысленно вышибает нас из «нашего» Закавказья, поддерживает Украину (в том числе поставками боевых беспилотников), не признает Крым и т.п.

Это называется «геополитика», сынок. Правда, потом не спрашивайте – откуда в регионах берутся сепаратистские настроения…

Кстати, самолету-амфибии Бе-200 и без Якутии нашлось бы применение: помимо Якутии, сильно горит сейчас и Челябинская область. Очень сильно.