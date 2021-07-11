 

Сбежавшего из харьковского суда иностранца задержали в Киеве – полиция

11.07.2021, 11:40, Новости дня
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“Мужчина находится в международном розыске Интерпола за совершение мошенничества в особо крупных размерах. После объявления решения суда об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя он остался без охраны. Воспользовавшись этим, правонарушитель выбежал из зала суда и скрылся”, – отметили правоохранители.

Злоумышленника доставят в Харьков и поместят в СИЗО под арест. В течение года его собираются экстрадировать в Германию.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

Контекст:

Гражданин Турции сбежал из зала суда на площади Героев Небесной сотни в Харькове, где 8 июля для него избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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