Сбежавшего из харьковского суда иностранца задержали в Киеве – полиция

“Мужчина находится в международном розыске Интерпола за совершение мошенничества в особо крупных размерах. После объявления решения суда об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя он остался без охраны. Воспользовавшись этим, правонарушитель выбежал из зала суда и скрылся”, – отметили правоохранители.

Злоумышленника доставят в Харьков и поместят в СИЗО под арест. В течение года его собираются экстрадировать в Германию.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

Контекст:

Гражданин Турции сбежал из зала суда на площади Героев Небесной сотни в Харькове, где 8 июля для него избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

—