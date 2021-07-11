Ляшко рассказал, сколько и какой вакцины от коронавируса уже ввели украинцам

“Сейчас в Украине сделали прививок вакциной: AstraZeneca (Covishield, SKBio) – 1,3 млн; Comirnaty / Pfizer-BioNTech – 1,1 млн, CoronaVac / Sinovac Biotech –1 млн”, – заявил министр.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2380662152065895

Глава ведомства призвал вакцинироваться от коронавируса, пока в стране наблюдается благоприятная эпидемическая ситуация.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украине первую прививку от коронавируса получило почти 2,3 млн человек, а 1,16 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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