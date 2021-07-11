 

Ляшко рассказал, сколько и какой вакцины от коронавируса уже ввели украинцам

11.07.2021, 11:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сейчас в Украине сделали прививок вакциной: AstraZeneca (Covishield, SKBio) – 1,3 млн; Comirnaty / Pfizer-BioNTech – 1,1 млн, CoronaVac / Sinovac Biotech –1 млн”, – заявил министр.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2380662152065895

Глава ведомства призвал вакцинироваться от коронавируса, пока в стране наблюдается благоприятная эпидемическая ситуация.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украине первую прививку от коронавируса получило почти 2,3 млн человек, а 1,16 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.05 / Euronews – канадцы потрясены находкой сотен детских останков в интернате для индейцев

26.06 / В Ираке задержали 13 боевиков, атаковавших американские объекты

28.07 / В Вашингтоне продолжается прощание с конгрессменом Джоном Льюисом

15.10 / WP – с тех пор как Трамп пришёл к власти, угроза применения ядерного оружия в мире выросла

28.07 / Новый Gionee получил огромный аккумулятор и небольшой экран

02.05 / Стало известно о задержании «правой руки» бывшего лидера ИГ

12.08 / У СИЗО в Минске собрались родственники пропавших после протестов

12.03 / Стала известна предполагаемая причина пожара в доме в Анапе

13.12 / В российском сегменте МКС произошел сбой в системе подачи кислорода

02.07 / Подрыв независимости НБУ ставит под угрозу авторитет и поддержку реформ в Украине – Евросоюз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика