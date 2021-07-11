 

Солистка Kazka вслед за Melovin сделала неожиданное признание о своей ориентации

11.07.2021, 11:40, Новости дня
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Зарицкая является подругой Melovina, который недавно признался, что он бисексуал. Певица говорит, что давно знала о его ориентации и о запланированном каминг-ауте.

“Я отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства и квир-людей. Я сама себя считаю квир-человеком. Вообще, квир-люди – люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо”, – отметила она.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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