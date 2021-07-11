В Киеве из-за жары ввели запрет на въезд большегрузного транспорта

“С 10.30 ограничивают въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 °С”, – отметили в посте.

Ограничение действует на всех подъездах к Киеву, о его снятии сообщат дополнительно.

https://www.facebook.com/kyivregionpatrolpolice/posts/2135358199971095

Контекст:

На Украину распространил влияние антициклон Cornelieke, который принес знойную погоду. Синоптики 5 июля пообещали украинцам жару +28…+33 °С.

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