 

В Киеве из-за жары ввели запрет на въезд большегрузного транспорта

11.07.2021, 11:40, Новости дня
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“С 10.30 ограничивают въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 °С”, – отметили в посте.

Ограничение действует на всех подъездах к Киеву, о его снятии сообщат дополнительно.

https://www.facebook.com/kyivregionpatrolpolice/posts/2135358199971095

Контекст:

На Украину распространил влияние антициклон Cornelieke, который принес знойную погоду. Синоптики 5 июля пообещали украинцам жару +28…+33 °С.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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