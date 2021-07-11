Вирусы нового поколения смогут имитировать поведение людей

Эксперты уверены, что поведение людей в перспективе смогут имитировать вирусы абсолютно нового поколения. Они назвали ключевые угрозы, которые таят в себе современные технологии, созданные на базе ИИ.

На сегодняшний ИИ занимает важное место в процессе цифровой трансформации общества. У 30 стран в мире имеются стратегии его развития, в их число входит и РФ. Правительства государств не учитывают тот факт, что активное внедрение подобных программ создает новые угрозы.

Специалисты рассказали, что на основе ИИ будут созданы различные программы, которые станут выдавать себя за реальных пользователей. Предварительно они изучат нюансы привычного поведения и общения человека в Сети. Это значит, что вирусы при необходимости воспроизведут стиль письма определенного юзера.

Угрозу представляет собой возможность в фоновом режиме осуществлять зловредные действия. Профессиональные хакеры могут по несколько месяцев присутствовать в целевых средах, чтобы подобрать подходящий момент для атаки.

Третья проблема связана со скоростью анализа и последующего принятия решений. ИИ способен производить атаки с максимальной целевой направленностью. При этом не будут тратиться время и ресурсы на первичную обработку информации, пишет портал «Слово и дело».