Диетологи назвали 4 главные причины роста живота

Зарубежные диетологи назвали четыре главные причины роста живота. Все они зависят от употребляемой пищи с высоким содержанием сахара и рафинированными углеводами.

Эксперты из Национального института здоровья в США предупредили, что чрезмерное употребление белого хлеба, выпечки, белого риса и сладких газировок неизменно приведут к быстрому набору лишнего веса. Если же рацион богат именно такими продуктами питания, то в будущем человека ждёт ожирение и накопление висцелярного жира. Он представляет опасность, так как провоцирует дальнейший набор веса и задерживает шлаки и токсины, нарушая гормональную работу организма и провоцируя развитие диабета. Именно поэтому диетологи рекомендуют отказаться от употребления продуктов с рафинированными углеводами и в этот список включить лакомства с трансжирами. В данный перечень входят все сладости с длительным сроком хранения.

Ещё одной причиной увеличивающегося живота может стать употребление фруктовых соков. В этом случае опасна высокая доля сахара на небольшой объём. Всего в 250 мл яблочного сока содержится 24 грамма сахара, а аналогичный объём виноградного уже содержит 32 грамма.

В конце списка мороженное. Диетолог Эдвина Кларк отмечает, что даже незначительная порция этого прохладного лакомства повышает уровень сахара в крови. Организм реагирует на это и повышает уровень инсулина, тем самым провоцируя накопление жировой прослойки в области живота.

Источник: info24.ru