Максим Галкин похвастался «помидорищем» из своего огорода в деревне Грязь

В деревне Грязь приусадебный участок Примадонны и Максима Галкина стал легендой. Юморист с удовольствием демонстрирует в Сети свой роскошный сад и огород, к которому приложил свою руку. Недавно он похвастался «помидорищем», выращенным собственноручно.

Максим Галкин уже начал со своими наследниками собирать урожай. В микроблоге Instagram в разделе «Сторис» артист показал, как прогуливается по приусадебному участку вместе с Гарри. Он беседует с сыном и интересуется, можно ли срывать ему плоды.



Изображение взято с: Instagram @maxgalkinru

Свою любовь к садоводству звездная чета передала Гарри и Лизе. Недавно сын порадовал отца кулинарным шедевров. Он приготовил для юмориста салат, сделанный из овощей, выращенных в теплице.

Источник: www.instagram.com