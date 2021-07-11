 

Максим Галкин похвастался «помидорищем» из своего огорода в деревне Грязь

11.07.2021, 11:36, Разное
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В деревне Грязь приусадебный участок Примадонны и Максима Галкина стал легендой. Юморист с удовольствием демонстрирует в Сети свой роскошный сад и огород, к которому приложил свою руку. Недавно он похвастался «помидорищем», выращенным собственноручно.
Максим Галкин уже начал со своими наследниками собирать урожай. В микроблоге Instagram в разделе «Сторис» артист показал, как прогуливается по приусадебному участку вместе с Гарри. Он беседует с сыном и интересуется, можно ли срывать ему плоды.

Изображение взято с: Instagram @maxgalkinru
Свою любовь к садоводству звездная чета передала Гарри и Лизе. Недавно сын порадовал отца кулинарным шедевров. Он приготовил для юмориста салат, сделанный из овощей, выращенных в теплице.

Источник: www.instagram.com



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