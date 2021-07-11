 

Цены на продукты растут — NBC советует американцам, как сэкономить

11.07.2021, 11:34, Новости дня
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В США производители продуктов питания заявляют о росте цен, а супермаркеты делают запасы в преддверии дальнейшего подорожания товаров, передаёт NBC. Однако эксперты не рекомендуют американцам следовать примеру торговых точек, а вместо этого просто предлагают экономить деньги различными способами.

От беконов и хлеба до клубники и хлопьев — производители продуктов питания заявляют о том, что цены растут, и супермаркеты делают запасы в преддверии того, что может стать самым крупным ростом цен за последние годы.

ТОБИ СТЭЙНДЖЕР, старший редактор Consumer Reports: Нехватка рабочей силы, цены на нефть и растущий спрос — мы столкнулись с невиданным доселе идеальным штормом.

За прошлый год цена белого хлеба выросла на 7 процентов, печенья с кусочками шоколада — на 11 процентов, бекона — на 19 процентов. А клубника теперь стоит почти на 22 процента дороже, чем год назад.

Крупнейший оптовый продавец продуктов питания WAG недавно закупил на 15—20 процентов больше товаров: в большинстве своём фасованных пищевых продуктов.

ТОБИ СТЭЙНДЖЕР: Идея заключается в том, чтобы сохранить более низкие цены и чтобы покупатели продолжили ходить в розничные магазины.

Означает ли это, что нам, потребителям, также нужно делать запасы?

ТОБИ СТЭЙНДЖЕР: Я знаю, что существует порыв поступить таким образом. Но в прошлом году мы уже видели, к чему приводит стремление делать запасы. А когда на полках меньше товаров, то да, цены пойдут вверх.

Вместо этого эксперты предлагают экономить деньги, заранее составляя список покупок, изучая магазинные проспекты, используя купоны, участвуя в программах лояльности и приобретая в магазинах товары их собственного бренда.

Кристен Далгрен, NBC News.

Дата выхода в эфир 08 июля 2021 года.



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