 

N-TV – вернувшимся из Афганистана немецким военным воздадут почести у Рейхстага

11.07.2021, 11:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Объединение немецких ветеранов выступило за то, чтобы провести церемонию по случаю возвращения немецких военных из Афганистана возле здания Рейхстага, пишет N-TV. Изначально её хотели провести в штаб-квартире Минобороны, однако призыв ветеранов был поддержан в обеих правящих немецких партиях, отмечает издание.


Reuters

В Германии планируют отметить возвращение немецких солдат из Афганистана специальной церемонией, пишет N-TV. Изначально её намеревались провести в штаб-квартире Министерства обороны ФРГ в Берлине, однако сейчас всё активнее звучат призывы к смене места проведения.

«Церемония должна пройти на открытом воздухе. На ум приходит только площадь перед зданием Рейхстага. Политики должны показать солдатам, что ценят их вклад», — приводит издание слова председателя объединения немецких ветеранов Бернхарда Дречера.

Эту идею поддержала депутат от парти СДПГ Сьемте Мюллер: по её мнению, проведение церемонии почестей перед зданием Рейхстага является правильной мыслью, поскольку немецкая армия — это армия парламента. Инициативу о проведении мероприятия перед Рейхстагом поддержали также и в партии ХДС.

Миссия бундесвера в Афганистане длилась почти 20 лет, напоминает N-TV. В конце июня вывод немецких войск с афганской территории окончательно завершился. После возвращения военных в Германию прозвучало много критики, связанной с тем, что на встрече в аэропорту не присутствовало ни одного политика. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / Уже сотни пострадавших: есть ли управа на борщевик?

26.06 / Диетолог объяснила переход людей из веганов обратно в мясоеды

20.03 / В Петербурге завершился финал конкурса «Учитель будущего»

16.11 / Обама назвал Путина замечательной личностью

05.11 / Нардеп Скичко инициирует законопроект, который будет определять обязанности и показатели эффективности наблюдательного совета “Укрзалізниці”

15.10 / Минздрав заявил о колоссальном влиянии алкоголя на россиян

16.03 / США и Иран ведут «дипломатический танец» вокруг ядерной сделки, но делать первый шаг никто не хочет

21.11 / Путин назвал главные риски для мировой экономики

06.10 / Вопрос дня: Как перевести детей на домашнее обучение?

13.08 / Байден упрекнул Трампа в нытье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика