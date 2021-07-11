Мнение: Работа мечты

Москва преодолела пиковые значения заболеваемости короавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, сейчас ситуация немного стабилизировалась, даже наблюдается небольшое снижение количества заражений.

Всё, как говорится, идёт по плану. Фюрер в мае высказал недовольство низкими темпами вакцинации и, естественно, что мэр Москвы, как главный по борьбе с враждебной заразой, тут же ощутил угрозу своему положению. Тут же была изменена методика подсчета заболевших, когда всех чихнувших стали чохом записывать в ковидные больные, если не доказано обратное. Получили всплеск и обоснование для новой волны ограничений.

Стандартная практика любого нормального террориста: берем заложников и выдвигаем требования. Получаем требуемое – отпускаем трех-четырех заложников, а с остальными пробиваемся к самолету. Чем московские власти отличаются от террориста – да ничем. На волне террора удалось повысить процент вакцинированных, теперь идет подготовка к частичному снятию ограничений под вывеской – мы победили, заболеваемость идет на спад.

Когда ты сам считаешь, кого считать заболевшим, а кого нет, то возможности манипулировать всеми этими "пиками", "подъемами", "плато" и "спусками" практически безграничны.

Понятно, что до 60 процентов вакцинированных Собянин ни при каком терроре дотянуть не в состоянии – и люди категорически не желают, и вакцины хилая российская промышленность не может произвести в потребных количествах. Но рвение проявлено, а это в бюрократической системе гораздо важнее результата. Теперь предъявить Собянину нечего – обвинить в преступном бездействии после того погрома, который устроен в Москве его просто невозможно. По последним данным, в Москве вакцинировано хотя бы одним уколом всего около 3 млн человек. При столь беспрецедентном терроре это примерно пятая часть населения. Даже до сниженного показателя в 35 процентов уколотых еще очень и очень далеко.

Сейчас на первый план выходит новый аврал – выборы. Значит, карантинные мероприятия сворачиваем, приступаем к подготовке к этому мероприятию. Далее – по обстановке.

Бюрократия работает именно так. Собственно цели у нее нет и быть не может. Ее единственный смысл существования – в имитации деятельности. А то, что после этого остаются руины, то, что бурная имитация в прямом смысле убивает тысячи людей – это вообще не тема для беспокойства. Здесь другие критерии успеха.

Если же учесть, что в вопросах борьбы с ковидом дана новая установка на ревакцинацию, то процесс выглядит практически бесконечным. Причем методики уже отработаны: в любой момент можно чисто статистически предъявить новый "подъем" заболеваемости, включить террор и привить 5-7 процентов. После чего релаксация и новый период спада. И так – по кругу сколько угодно раз. Мечта любого бюрократа.

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