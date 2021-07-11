Мнение: Как Россия исправляет стратегическую ошибку СССР

Славные советские геологи разведали немало нефтяных месторождений. Советский Союз не только обеспечивал себя нефтью, но и обильно экспортировал её за рубеж, получая взамен столь важную для экономики валюту.

В самом по себе экспорте нефти и нефтепродуктов нет ничего плохого. Хоть в те времена нефть и была ещё относительно низкотехнологичным товаром, однако доходы от экспорта позволяли закупать за рубежом достаточно зерна, чтобы впервые за многие десятилетия досыта кормить народ. Уже в 1960-е уровень жизни советского человека надёжно превысил уровень жизни 1913 года. Проблема была в том, что нефтеперерабатывающие мощности руководство страны решило строить на границах государства, за пределами РСФСР. Из-за этого после распада СССР в 1992 году большая часть НПЗ осталась за рубежом — в Литве, на Украине, в Белоруссии, в Казахстане и в Туркменистане.

Полагаю, причину такой недальновидности следует искать в изначально наивной политике советского государства. Классические империи строятся «от центра»: развитая метрополия вызывает у колоний зависть и стремление поскорее интегрироваться в общее пространство. СССР, наоборот, строили «от окраин»: вожди вынимали колоссальные ресурсы из РСФСР и вкладывали их в республики, надеясь купить тем самым их симпатии. В результате в республиках росли центробежные настроения: многие жители нацреспублик видели, что живут лучше центра, и потому хотели отделиться, полагая, будто без РСФСР будет только лучше.

Разумеется, причины катастрофы 1992 года нельзя свести к одной только этой ошибке, однако если бы Москва строила нефтеперерабатывающие заводы и прочие промышленные мощности внутри границ РСФСР, страна была бы прочнее. Мы заплатили огромную цену за уничтожение российских элит в 1917 году: советским руководителям в отсутствие опыта пришлось импровизировать, что сказалось на нашей внешней и внутренней политике самым плачевным образом.

В 1992 году, после распада СССР, Россия осталась с явно недостаточным количеством НПЗ. Первые 15 лет у бизнеса и государства не было денег, чтобы всерьёз вкладываться в развитие нефтехимической промышленности. К счастью, в итоге в экономике удалось навести порядок, и примерно с 2008 года наша нефтянка начала массово строиться и модернизироваться. На некоторых заводах мне повезло побывать лично — впечатляющее своими масштабами зрелище.

Ниже я перечислю некоторые крупные проекты, которые были реализованы в России за последние 30 лет. Когда я пишу «крупные», я имею в виду действительно крупные — объёмом в десятки или сотни миллиардов рублей, иногда даже крупнейшие в мире. Обратите внимание — почти все мощности строятся сейчас внутри России:

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты

1. Комплекс моторных топлив Завода по стабилизации конденсата, г. Сургут

В декабре 1993 года был введён в строй в объёме пускового комплекса и вскоре в основном достроен комплекс моторных топлив недавно открытого завода по стабилизации конденсата в городе Сургут. Комплекс предназначался для совершенствования и расширения процесса выпуска моторных топлив из газового конденсата, перерабатывавшегося на заводе. В состав комплекса, строившегося 1987 года, помимо собственно установки моторных топлив, представлявшей собой, по сути, целое нефтехимическое предприятие, также объекты электроснабжения, очистки стоков и прочие.

2. Развитие Омского нефтеперерабатывающего завода

На одном из крупнейших в стране Омском нефтеперерабатывающем заводе были введены в строй выполнявшие в основном природоохранные функции установка «Альфа-Лаваль» по очистке накопленных в прудах-отстойниках нефтешламов в 1992 году, утилизирующая сероводород установка по производству серы в январе 1994 года и комплекс глубокой переработки мазута КТ-1/1, достроенный в июне 1994 года.

3. Тобольский нефтехимический комбинат — производство бутадиена

В 1997 году на Тобольском нефтехимическом комбинате были введена в строй установка по производству концентрированного изобутилена производительностью 80 тыс. тонн в год и, на основе этого изобутилена, установка по производству метилтретбутилового эфира — экологически чистой высокооктановой присадки к автомобильному бензину производительностью 100 тыс. тонн в год.

4. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод — первые очереди коренной реконструкции

На развивавшемся и ранее предприятии в городе Комсомольск-на-Амуре в рамках начавшейся в 1999 году коренной реконструкции завода были введены в эксплуатацию первые крупные установки. В 2001 году был введён в строй комплекс каталитического риформинга производственной мощностью 450 тыс. тонн в год, а в 2002 году — установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 производительностью 2 млн тонн в год и блок изомеризации лёгкой нафты.

5. Модернизация производства «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод компании Лукойл. К 2001 г. в первый этап модернизации и расширения производства было вложено более 700 млн долл.

6. Пуровский завод переработки газового конденсата

Строился с 2003 г. на средства компании «НОВАТЭК» в Ямало-Ненецком АО. Первая очередь завода введена в строй в 2005 г., вторая — в ноябре 2008 г. Общий объем инвестиций 21-22 млрд рублей.

7. Новошахтинский завод нефтепродуктов

Нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, первая очередь которого строилась с 2006 по 2009 г. специально был построен в г. Новошахтинске Ростовской области, где ранее было закрыто 9 шахт. Предприятие дало около 1500 высокооплачиваемых рабочих мест. Стоимость проекта первой очереди — 15 млрд рублей. Позднее в 2014 г. на заводе была введена в строй вторая очередь по выпуску битумов для покрытия автодорог стоимостью 2,3 млрд рублей.

8. Комплекс каталитического крекинга на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе

Благодаря вводу в 2010 году комплекса каталитического крекинга Нижегородский НПЗ начал производство автомобильного бензина стандарта «Евро-4». Общий объем инвестиций составил 30,3 млрд рублей.

9. Пуровский завод переработки газового конденсата (вторая очередь)

Строился с 2003 г. на средства компании «НОВАТЭК» в Ямало-Ненецком АО. Первая очередь завода введена в строй в 2005 г. С вводом второй очереди мощности завода выросли с 2 до 5 млн тонн перерабатываемого нестабильного газового конденсата в год. Общий объём инвестиций — 21-22 млрд рублей. Позднее мощности завода были существенно расширены.

10. Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО», Нижнекамск, республика Татарстан (первая очередь, пусковой комплекс 1а)

Крупный нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс производительностью 7 млн тонн нефти в год (после пуска второй очереди — 14 млн тонн в год). Проект имеет важное значение для нефтяной отрасли в целом, так как должен обеспечить повышение качества и, соответственно, цены российской экспортной нефти марки Urals, поскольку примеси, содержащиеся в татарстанской нефти заметно снижали качество всей нефти в трубе. Проект комплекса разрабатывался с 2005 г., строительство начато в 2008 г., строительно-монтажные работы завершены в 2010 г., пусковой комплекс 1а, включающий установку первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7, введён в строй в 2011 г. Стоимость введённых в строй объектов первой очереди — не менее 170 млрд рублей в ценах 2010 г. Строительство завода продолжается, общий ожидаемый объём инвестиций — 235 млрд рублей.

11. Сахалинский завод сжиженного природного газа

Сахалинский завод СПГ является первым заводом СПГ в России и на момент строительства был крупнейшим заводом СПГ в мире (мощность составляет 9,6 млн т СПГ, что эквивалентно 13 млрд м³ газообразного природного газа). Расположен на острове Сахалин в посёлке Пригородное, официально запущен в 2009 году. Является частью проекта Сахалин-2 по освоению газовых месторождений на шельфе Сахалина. Стоимость строительства в 2001 году оценивалась в 2,5-3 млрд долларов. Планируется строительство третьей очереди Сахалинского СПГ (стоимостью 6-7 млрд долларов 2012 года).

12. Модернизация производства «Салаватнефтеоргсинтеза»

Модернизация производства «Газпром нефтехим Салават» (до 2011 года — «Салаватнефтеоргсинтез») проводилась в 2005—2010 гг. Объём инвестиций составил 40 млрд рублей. Рядом с заводом планируется создание технопарка стоимостью 220 млрд рублей.

13. Модернизация производства «Славнефть-ЯНОС»

В 2003—2010 гг. компания «Славнефть» вложила свыше $1,5 млрд в модернизацию нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» в городе Ярославле. Было построено или реконструировано более 17 крупных объектов, в том числе современный комплекс глубокой переработки нефти с установками гидрокрекинга, висбрекинга, каталитического риформинга, изомеризации бензиновых фракций. В 2011 году была достроена установка изомеризации бензиновых фракций С5-С6 «Изомалк-2», а также, в декабре 2011 года, была введена в строй установка гидроочистки бензина каталитического крекинга стоимостью 5,22 млрд рублей. Завод перешёл на производство бензина классом не ниже Евро-4. В 2011—2014 гг. планируется вложить в развитие производства более $1,2 млрд. Позднее, в 2013 году была запущена установка гидроочистки дизельного топлива стоимостью 6,3 млрд рублей.

14. Модернизация Киришского нефтеперерабатывающего завода (первые очереди)

В 2005 г. компания «Сургутнефтегаз» начала модернизацию Киришского НПЗ в Ленинградской области. В 2005 году была введена в эксплуатацию установка изомеризации «Изомалк-2» мощностью 500 000 тонн изомеризата в год. В 2005—2010 гг. была произведена реконструкция технологических установок и заменено устаревшее оборудование. В феврале 2012 года была запущена установка гидродепарафинизации атмосферного газойля и дизельного топлива совместно с бензином висбрекинга, стоимостью около 13 миллиардов рублей. Данная установка является первой очередью крупнейшего в Европе комплекса глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга вакуумных газойлей (общая стоимость — 88,5 млрд рублей). Вторая очередь была запущена в 2013 году.

15. Тобольск-Нефтехим — расширение мощности центральной газофракционирующей установки

С 2006 года на предприятии Тобольск-Нефтехим (до 2001 года Тобольском нефтехимическом комбинате) выполнялся и 15 июля 2011 года был завершён проект расширения производственной мощности центральной газофракционирующей установки с 2 с небольшим до 3,8 млн тонн сырья в год. Проект по всей видимости, являлся крупным из-за огромного размера установки.

16. Установка замедленного коксования на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе

Установка для переработки тяжёлых нефтяных остатков строилась на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе с 2007 года по IV квартал 2011 года. Производительность установки по сырью составляет 1 млн тонн в год, что позволило поднять уровень переработки нефти на заводе с 60 до 72%. Стоимость проекта составила 9,5 млрд рублей в текущих ценах.

17. Установка замедленного коксования на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе

Установка для переработки тяжёлых нефтяных остатков строилась на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе была введена в строй в ноябре 2011 года. Производительность установки по сырью составляет 1 млн тонн в год, что, по аналогии с аналогичной установкой Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, построенной практически одновременно, позволяет оценить стоимость проекта в 9,5 млрд рублей в текущих ценах.

18. Установка комплексной переработки попутного нефтяного газа на Салымской группе нефтяных месторождений в Западной Сибири

Построенная целой группой заинтересованных компаний установка стоимостью более 10 млрд рублей была введена в строй в 2011 году.

19. Модернизация нефтеперерабатывающей промышленности России под экологически чистое топливо

В 2011 году в России была принята программа по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и вводу новых мощностей вторичной переработки нефти с целью перехода на выпуск экологичного топлива и ликвидацию нехватки горючего в стране, вызванной по высказанному ранее мнению Владимира Путина сговором производителей. Переход на экологически безопасное топливо на самом деле был запланирован ещё при принятии соответствующих стандартов в 2008 году, однако немногие предприятия включились в его реализацию в то время, фактически сорвав не только переход, но и ограничив объёмы выпуска топлива, приведшие к его нехватке в 2010 году. Дело кончилось тем, что после прямого вмешательства высших уровней власти в июле 2011 года вертикально-интегрированные нефтяные компании подписали соответствующее соглашение с Федеральной антимонопольной службой России, Ростехнадзором и Росстандартом. В ходе модернизации нефтеперерабатывающих заводов до 2020 г. нефтяные компании реконструируют и построят на своих предприятиях 124 установки вторичных процессов. Реализация программы модернизации нефтеперерабатывающих мощностей предполагает качественный скачок в развитии отрасли. Ожидалось, что в период с 2011 по 2015 гг. нефтяники инвестируют в неё около 1 трлн рублей и с 1 января 2016 года в стране будет выпускаться топливо только стандарта Евро-5, позднее срок полного перехода на этот стандарт был для бензина за пределами Москвы передвинут на полгода, но с 1 июля 2016 года топливо стандарта ниже Евро-4 было полностью запрещено к продаже, что ознаменовало окончание основной части проекта. Фактически в рамках этого мегапроекта были выполнены крупные проекты по реконструкции практически всех российских нефтеперерабатывающих заводов. В частности, крупные проекты реконструкции под выпуск топлива класса Евро-5 были выполнены на Газпром-Омском НПЗ.

20. Антипинский нефтеперерабатывающий завод, г. Тюмень

С запуском в строй 29 января 2014 года первого этапа третьей очереди открытый в 2006 году единственный в Тюменской области и во всём Уральском федеральном округе нефтеперерабатывающий завод, первый за 30 лет построенный в России «с нуля», однозначно достиг размеров крупного проекта. Стоимость строительство первой, второй и первого этапа третьей очереди оценивалась руководством предприятия 800…900 млн долларов. При этом на первые две очереди строительства, завешенные в ноябре 2006 года и мае 2010 года приходилась лишь небольшая часть инвестиций порядка 100 и 200 млн долларов соответственно. Затем 30 сентября 2015 года на Антипинском НПЗ был запущен 2 этап III технологической очереди. Полностью же третья очередь завода была введена в строй уже позднее.

21. Модернизация Афипского НПЗ, первый этап

После завершения первого этапа модернизации мощность Афипского НПЗ выросла с 3 до 6 млн тонн перерабатываемой нефти в год. Модернизацию НПЗ планируют завершить в 2017 году. Общий объем инвестиций, по данным Минэкономики Краснодарского края, оценивается в 80 млрд рублей. Афипский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших предприятий на Юге России. Его доля на региональном рынке составляет 18 процентов, на российском — 1,8 процентов. Объем производства нефтепродуктов с 2011 по 2014 году составил более 3 млн тонн в год.

22. Установка по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл», г. Уфа

Крупнейшая в России установка производства водорода была введена в промышленную эксплуатацию 8 октября 2014 г. в городе Уфе нефтяной компанией «Башнефть». Вложения в проект превысили 12 млрд рублей. Производительность новой установки составляет 420 тонн в сутки, что увеличило мощность производства водорода на «Башнефть-Новойл» почти втрое. Водород используется в процессах гидроочистки топлива от примесей — запуск этой установки позволил компании полностью перевести своё производство бензина и дизельного топлива на экологический стандарт «Евро-5».

23. Буденновский газохимический комплекс (первая очередь)

17 февраля 2016 г. в городе Будённовске Ставропольского края на предприятии «Ставролен» в эксплуатацию был введен 1-й пусковой комплекс газоперерабатывающей установки (ГПУ-1) стоимостью 1,5 миллиарда долларов и мощностью 2,2 млрд кубометров в год по сырью. Ранее, в июне 2015 г. в Ставропольском крае была открыта Буденновская ТЭС мощностью 135 мегаватт — первый этап осуществления программы строительства крупного комплекса газопереработки.

Полная стоимость комплекса, который строится с 2011 г. компанией «Лукойл» на базе предприятия «Ставролен», составляет 140 млрд руб. Комплекс будет перерабатывать сырье с Северного Каспия — до 5 млрд м³ газа в год.

24. Комплекс глубокой переработки вакуумного газойля Волгоградского нефтеперерабатывающего завода

Комплекс включает одну из самых мощных в мире установок мягкого гидрокрекинга мощностью 3,5 млн тонн в год, а также установки по производству серы и водорода. Ввод комплекса в строй позволит увеличить производство дизельного топлива класса 5 на 1,8 млн тонн в год, компонентов автомобильного бензина — на 600 тыс. тонн в год и сжиженных газов — на 100 тыс. тонн в год. Проект реализовывался с февраля 2013 года и был запущен в работу 31 мая 2016 года. Стоимость проекта составляет более 150 млрд рублей (по другому источнику более 1,4 млрд долларов).

25. Техническое перевооружение завода «Газпром нефтехим Салават»

Крупная установка первичной переработки нефти производительностью 6 млн тонн сырья в год была построена на предприятии с февраля 2009 по октябрь 2012 года. Также в это время были введены в строй установка БФР и несколько реконструированных установок.

26. Комплекс «Акриловая кислота и акрилаты» ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Производственный комплекс ОАО «Газпром нефтехим Салават» на территории завода «Мономер» в г. Салават республики Башкортостан был создан за 2013—2017 годы по проекту Mitsubishi Chemical Corporation. Мощности комплекса позволяют производство акриловой кислоты — 80 тыс. т/год, бутилакрилата (эфира акриловой кислоты и бутанола) — 80 тыс. т/год и ледяной акриловой кислоты до 35 тыс. т/год. Ввод в строй состоялся 1 декабря 2017 года. Стоимость проекта 40 миллиардов рублей.

27. Установка изомеризации лёгкой нафты «Газпромнефть-Московский НПЗ»

Установка мощностью 650 тыс. тонн в год строилась в рамках программы реконструкции завода с 2010 г. по 2013 г. Стоимость проекта 11 млрд рублей.

28. Реконструкция завода «Газпромнефть-Омский НПЗ» — первые этапы работ

Реконструкция Омского нефтеперерабатывающего завода с целью увеличения глубины и качества переработки нефти, а также экологичности предприятия проводившаяся, по сути, в рамках мегапроекта реконструкции российской нефтеперерабатывающей отрасли, хотя конкретно на этом заводе реконструкция началась раньше в связи с принятием в 2008 году новых требований к выпускаемому в стране автомобильному топливу, ввести в действие которые и была призвана эта программа. В 2010 году в рамках проекта была введена установка изомеризации лёгких бензиновых фракций «Изомалк-2» — самая мощная установка данного типа в России и Европе (800 тыс. тонн изомеризата в год). Установка позволяет получать бензины классов 4 и 5 с высоким октановым числом. В мае и октябре 2012 года были запущены установки гидрооблагораживания бензина и дизельного топлива общей стоимостью 15,9 млрд рублей, а в 2015 году — перестроенная почти полностью, за исключением заменённой ещё в 2005 году печи, установка первичной переработки нефти АТ-9 стоимостью 7,5 млрд рублей. Также в 2015 году была завершена реконструкция комплекса глубокой переработки мазута КТ 1/1 стоимостью 6 млрд рублей. Кроме того, были проведены менее масштабные модернизации других установок завода, что позволило предприятию досрочно перейти на выпуск топлива стандарта Евро-5.

29. Кандымский газоперерабатывающий завод, Узбекистан — первая очередь

Газоперерабатывающий производительностью 8,1 миллиарда кубометров газа в год строится российской компанией «Лукойл» в Узбекистане с апреля 2016 года, тогда как контракт на поставку оборудования и строительство завода был заключён в феврале 2015 года. Стоимость проекта, выполняемого в рамках Соглашения о разделе продукции Кандым-Хаузак-Шады и проекта обустройства Кандымской группы месторождений оценивалась в 2,66 млрд долларов США.

В ноябре 2017 года была досрочно введена в строй первая из двух очередей (технологических ниток) предприятия, стоящая, очевидно, порядка половины его общей стоимости. Строительство второй очереди продолжается.

30. Кандымский газоперерабатывающий завод, Узбекистан — завершение строительства

Частично введённый в строй ранее газоперерабатывающий производительностью 8,1 млрд м³ газа в год строится российской компанией «Лукойл» в Узбекистане с апреля 2016 года, тогда как контракт на поставку оборудования и строительство завода был заключён в феврале 2015 года. Стоимость проекта, выполняемого в рамках Соглашения о разделе продукции Кандым-Хаузак-Шады и проекта обустройства Кандымской группы месторождений оценивалась в 2,66 млрд долларов США. Строительство второй очереди было завершено досрочно 19 апреля 2018 года.

31. Комплекс глубокой переработки нефти на Киришском нефтеперерабатывающем заводе

В рамках ведущейся с 2005 г. модернизации Киришского НПЗ в Ленинградской области компания «Сургутнефтегаз» полностью запустила в конце 2013 года крупнейший в Европе комплекс глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга вакуумных газойлей общей стоимостью 88,5 млрд рублей. Мощность комплекса составляет 4,9 миллиона тонн мазута в год с получением дизельного топлива и авиационного керосина. Комплекс включает 86 производственных объектов, включая ряд крупнейших установок. Весь объем производимого на заводе дизельного топлива соответствует классу Евро-5. Первая очередь была запущена в феврале 2012 года.

32. Установка первичной переработки нефти на «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»

В июне 2015 года «ЛУКойл» запустил на Волгоградском НПЗ новую установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1 стоимостью 16,6 млрд рублей, которая позволит увеличить объемы переработки нефти c 6 млн тонн до 14,5 млн тонн в год.

33. 2-й комплекс каталитического крекинга на заводе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

6 октября 2015 года в городе Кстово Нижегородской области на НПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» был введён в промышленную эксплуатацию второй комплекс каталитического крекинга вакуумного газойля. Это приведёт к увеличению выпуску автобензинов экологического класса «Евро-5» на 1 млн 100 тысяч тонн, повысив мощность завода до 4 млн тонн, и почти в 2 раза увеличит производство пропилена — сырья для нефтехимии, до 300 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составили 32 млрд рублей.

34. Производственный комплекс по переработке нефтяных остатков «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь

24 ноября 2015 года на площадке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» состоялся запуск нового комплекса по переработке нефтяных остатков. Стоимость проекта составила 60 млрд рублей. В строительстве использовалось преимущественно оборудование российского производства. Ввод в эксплуатацию комплекса глубокой переработки нефти даст возможность прекратить производство на заводе топочного мазута и обеспечит повышение объемов выпуска предприятием качественных нефтепродуктов. Прирост производства дизельного топлива класса Евро-5 составит 1,1 млн тонн в год, гидроочищенного вакуумного газойля — 120 тыс. тонн в год.

35. Завод по переработке попутного нефтяного газа ООО «Монолит»

Комплекс переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) мощностью 300—400 млн кубометров в год в Ханты-Мансийском автономном округе. Производство запущено в конце мая 2012 г., инвестиции составили свыше 10 млрд рублей.

36. Реконструкция нефтеперерабатывающего завода компании «Нафтна индустрия Србие» в Панчево, Сербия

Осенью 2012 года российская компания Газпром, ставшая ранее в 2009 году владельцем 51 % акций компании «Нафтна индустрия Србие», завершила проект строительства ряда новых установок со всей инфраструктурой на единственном в стране нефтеперерабатывающем заводе в Панчево, что позволило вскоре наладить выпуск качественного топлива. Таким образом были за несколько месяцев до срока выполнены инвестиционные обязательства Газпрома перед правительством Сербии. В рамках проекта в 2009—2012 годах, помимо прочего, были построены: установка легкого гидрокрекинга вакуумного газойля и гидроочистки средних дистиллятов; установка производства водорода; установка по регенерации серной кислоты; установка по гранулированию серы; установка по регенерации аминов; установка по очистке кислых вод; установка по очистке газов гидрокрекинга. Стоимость проекта составила 547 млн евро.

37. Завод полипропилена «Полиом», г. Омск

Крупный завод по производству полипропилена производительностью 180 тыс. тонн в год строился с 2008 г., фактически запущен в феврале 2013 г., официально открыт в апреле 2013 г. Стоимость проекта 11 млрд рублей.

38. Расширение мощностей Пуровского завода по переработке конденсата

В рамках проекта стоимостью 20 млрд рублей мощность расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе Пуровского завода по переработке газового конденсата была увеличена с 5 до 11 млн т в год. Для этого были построены четыре новые технологические линии общей мощностью 6 млн тонн в год, две из которых были введены в строй в конце октября 2013 года, а оставшиеся — 16 января 2014 года.

Проект выполнялся в связке с проектами продуктопровода Пуровский ЗПК — «Тобольск-Нефтехим», расширения газоперерабатывающих мощностей на заводе «Тобольск-Нефтехим» и реконструкции железной дороги на участке Тобольск — Сургут — Коротчаево.

39. РусВинил, г. Кстово Нижегородской обл.

Крупнейший в мире завод по производству поливинилхлорида. Производительность на первом этапе — 330 тыс. тонн в год (в дальнейшем — 500 тыс. тонн), что составляет примерно треть внутрироссийского потребления на 2012 год и позволяет почти полностью заместить импорт. Строился с 2010 года, введён в строй 19 сентября 2014 года. Объем инвестиций в проект более 60 млрд рублей.

40. Комплекс глубокой переработки тяжёлых остатков «ТАИФ-НК»

Производство дизельного топлива стандарта ЕВРО-5 (2 млн тонн в год), битума, элементарной серы и других продуктов переработки гудрона и вакуумного газойля в Нижнекамске, республика Татарстан. Мощность по переработке гудрона составляет 2,7 миллиона тонн в год. Строительство началось в 2012 году, запуск состоялся в январе 2018 года. Стоимость проекта по разным данным 1,7…1,835 млрд долларов США.

41. Комбинированная установка гидрокрекинга по сырьевой смеси ОАО «ТАНЕКО», Нижнекамск, республика Татарстан

В марте 2014 года ОАО «ТАНЕКО» запустило в эксплуатацию новую комбинированную установку гидрокрекинга по сырьевой смеси с годовой мощностью 2,9 млн тонн и стоимостью 40 миллиардов рублей. Стоимость основного объекта комплекса 1б — 24 млрд рублей, общий же объем уже вложенных в завод инвестиций на конец 2012 г. составил 223 млрд рублей. . Развитие комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» продолжается.

42. Расширение мощностей по газофракционированию на предприятии «Тобольск-Нефтехим»

Проект расширения мощностей по переработке широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ) c 3,8 до 6,6 млн тонн в год на предприятии Тобольск-Нефтехим выполнялся в тесной связи с проектами продуктопровода Пуровский ЗПК — «Тобольск-Нефтехим» и расширения мощности Пуровского ЗПК. Проект стоимостью 14 млрд рублей был введён в строй 15 августа 2014 года.

43. Тобольск-Полимер

Один из крупнейших в мире заводов по производству полипропилена производительностью 500 тыс. тонн в год строился компанией СИБУР с 2009 года, введён в строй в 2013 году. Мощности завода соизмеримы с общим объёмом потребления полипропилена в России и позволят не только заместить 200 тыс. тонн импортного полипропилена в год, но и начать его экспорт. Стоимость проекта 64 млрд рублей. Проект введён в строй 15 октября 2013 г.

44. Реконструкция Туапсинского нефтеперерабатывающего завода (первая очередь)

Проект коренной модернизации завода предусматривает строительство практически нового нефтеперерабатывающего предприятия на имеющейся площадке. Работы начались в 2005 г. Ввод в строй объектов первой очереди строительства, включающий одну из крупнейших в мире установок по первичной переработке нефти, состоялся в октябре 2013 г.. Строительство второй и третьей очереди продолжается. Мощность завода возрастёт с 4,4 до 12 млн тонн нефти в год, глубина переработки возрастёт с 56 % до 98,7 %. После этого завод станет крупнейшим в Европе по глубокой переработке нефти. Объем инвестиций в проект к моменту ввода в строй первой очереди составил 208 млрд рублей.

45. Реконструкция Хабаровского нефтеперерабатывающего завода

Реконструкция завода с целью увеличения глубины и качества переработки нефти, а также экологичности предприятия. Первый этап реконструкции стоимостью 3,3 млрд рублей проведён в 2000…2007 годах. Второй этап реконструкции проводился с 2007 года. Стоимость проекта по разным данным составляла от 1,3 до 2,5 млрд долларов США, последнее вероятно с затратами на подключение завода к нефтепроводу ВСТО.Только за один 2012 год инвестиции в проект составили более 11 млрд рублей. Проект был завершён в 2016 году с вводом в строй установки висбрекинга на 750 тыс. тонн в год. Кроме того, к этому времени завод был подключён к нефтепроводу ВСТО.

46. Южно-Приобский газоперерабатывающий завод, ХМАО

Совместное предприятие ОАО «Газпром нефть» и ОАО «СИБУР» для обработки попутного нефтяного газа с Приобского месторождения. Строительство было завершено в рекордные сроки — за 14 месяцев — к сентябрю 2015 года. Стоимость проекта составила 15 млрд рублей. Мощность составляет 900 млн кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ) в год, что позволит получать порядка 340 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов и 750 млн м³ сухого отбензиненного газа в год.

47. Яйский нефтеперерабатывающий завод (первая очередь)

Первая очередь завода, расположенного в посёлке Яя Кемеровской области, строилась с 2008 г. по октябрь 2012 г., введён в строй в июле 2013 г. Производственная мощность первой очереди — 3 млн тонн нефти в год. Стоимость первой очереди 16 млрд рублей. Вторая очередь завода в настоящее время строится. Всего в проект до 2017 г. планируется вложить 57 млрд рублей.

48. Завод по сжижению природного газа Ямал СПГ

Завод по сжижению газа с тремя производственными нитками производительностью 5,5 млн тонн в год каждая строился далеко за Полярным кругом на севере полуострова Ямал (ЯНАО) в рамках мегапроекта Ямал СПГ. Первая нитка завода была введена в строй в конце 2017 года. Оставшиеся две производственных нитки по первоначальному проекту завода достраивались уже позднее.

49. Амурский газоперерабатывающий завод

Завод служит для выделения из газа Якутского и Иркутского центров газодобычи ценных компонентов — этана, пропана, бутана — для их переработки в России и последующей поставки в КНР. Также АГПЗ станет одним из крупнейших заводов по производству гелия в мире. Строительство завода продолжается.

50. Третья очередь Антипинского нефтеперерабатывающего завода, г. Тюмень

Построенный с нуля в 2006 году завод, достигший размеров крупного проекта ещё ранее, на начало 2014 года активно достраивается. Объекты третьей очереди завода должны были обеспечить выработку топлива по стандартам Евро-5 и повысить глубину переработки нефти с 60 до 94 %, причём уже в 2016 году была реально достигнута лучшая в России глубина переработки в 98 %. Стоимость строительства третьей очереди завода оценивалась в 223 млрд рублей. Хотя основная часть объектов третьей очередибыла запущена ранее, проект был полностью завершён с началом производства бензинов стандарта Евро-5 во второй половине 2018 года. Имелись также планы впоследствии приступить к реализации проекта четвёртой очереди завода.

51. Терминал по сжижению и отгрузке природного газа «Криогаз-Высоцк», Ленинградская область

Первая очередь среднетоннажного СПГ-терминала с двумя технологическими линиями общей производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год была фактически введена в строй весной 2019 года. Вторую аналогичную очередь планируется построить позднее к 2021 г. Стоимость проекта оценивалась в 50…65 млрд рублей. Запуск завода был произведён 24 апреля 2019 года.

Завод «Криогаз-Высоцк» стал третьим крупным российским предприятием по производству СПГ (два других — завод проекта «Сахалин‑2» и завод «Ямал СПГ»).

52. Комбинированная установка «Евро+» Московского нефтеперерабатывающего завода

С 2016 года на заводе строилась и была введена в строй 23 июля 2020 года комбинированная установка переработки нефти «Евро+» стоимостью 98 млрд рублей. Новейшая установка отечественной разработки заменила сразу пять устаревших объектов, при этом объём и глубина переработки нефти, а также выход светлых нефтепродуктов повысились, а выбросы в окружающую среду — понизились. Также был вдвое увеличен срок работы завода между плановыми ремонтами.

53. Комплекс «ЗапСибНефтеХим», город Тобольск

Входящее на момент своего создания в пятёрку крупнейших в мире предприятий по глубокой переработке углеводородного сырья строилось с 17 февраля 2015 года в Тобольске, было практически достроено в 2019 году и постепенно введено в строй к декабрю 2020 года. На заводе были построены установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, а также установки по производству полиэтилена различных марок общей мощностью 1,5 млн тонн в год и установки по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Общая стоимость проекта 9,5 млрд долларов или 550 млрд рублей.

54. Реконструкция нефтеперерабатывающего завода компании «Нафтна индустрия Србие» в Панчево, Сербия

Принадлежащий вместе со всей местной нефтяной отраслью в основном российскому Газпрому ранее уже реконструированный нефтеперерабатывающий завод в Панчево (Сербия) прошёл второй этап реконструкции, в результате которой глубина переработки нефти на нём должна возрасти с уже неплохих 86 % (среднее по Европе значение 85 %) до 99,2 %. Проект стоимостью более 300 млн евро был в основном завершён с торжественным вводом в ноябре 2020 года в строй комплекса «Глубокая переработка» с технологией замедленного коксования.

55. Установка первичной перегонки нефти ЭЛОУ АВТ-6 нефтеперерабатывающего комплекса ТАНЕКО

Крупнотоннажная установка первичной переработки нефти была введена в строй на нефтеперерабатывающем комплексе ТАНЕКО в августе 2019 года. Судя по аналогам, крупность проекта не вызывает сомнений.

56. Бензиновое производство нефтеперерабатывающего комплекса ТАНЕКО

В это время 12 февраля 2019 года на нефтеперерабатывающем комплексе ТАНЕКО было введено в строй новое производство бензина. Стоимость проекта составила 19 млрд рублей.

57. Яйский нефтеперерабатывающий завод (вторая очередь)

Завод, расположенный в посёлке Яя Кемеровской области, строился с 2008 года, первая очередь введена в строй ранее в июле 2013 года. Вторая очередь завода стоимостью около 30 млрд рублей была введена в строй в феврале 2021 года.

58. Завод по сжижению природного газа Ямал СПГ — вторая и третья технологические линии

Завод по сжижению природного газа с тремя производственными нитками производительностью 5,5 млн тонн в год каждая частично введённый в строй ранее строился далеко за Полярным кругом на севере полуострова Ямал (ЯНАО) в рамках мегапроекта Ямал СПГ. Вторая нитка завода была досрочно введена в строй в августе 2018 года, а третья и последняя по первоначальному проекту — 11 декабря 2018 года. Позднее появились планы и началось строительство четвёртой технологической нитки, производственная мощность которой была предварительно определена в 1 млн тонн в год.

PS. Смотрите также перечень крупных проектов, которые строятся прямо сейчас:

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(строящиеся)