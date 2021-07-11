Давай встречаться, я согласна скрываться! – Личное мнение

Пока Настенька Решетева рассказывает, как её неоднократно лупили, а победительница Холостяка Сафарова с маленькими ручками улетела в свою Испанию, зрительницы ТНТ выяснили, что другая участница телепроекта, Адель Вейгель, возможно с ними хитрит.

Сказала, что полетела в Грецию, а номер отеля — как на Мальдивах!



Фото: Соцсети

Сходится всё — и пуфик у окна, и интерьеры.

Казалось бы, что с того? А то, что на Мальдивах сейчас отдыхает (устал) и Тимурка!

Девушка Адель — замечательная. Умная, эрудированная, подкованная. Выучилась в техникуме на юриста в Кирове. Это сразу видно на видео.

Ну, и задница тоже нормальная, посмотрите:

https://t.me/lenamiro/9193

Видео: Телеграм

Я, конечно, не такой Шерлок Холмс, чтобы сравнивать номера отелей на Букинге, но внимательным зрительницам ТНТ верю. Если они смогли отсмотреть Холостяка, то вычислить отель для них — как пьяному два пальца опписать.

Вопрос у меня всё-таки о другом: какие красивые девки всё-таки! И сутулая Решетова (была), и светленькая Шишкова (была), и Сафарова с милыми ручками, и эта вот девушка тоже.

https://t.me/lenamiro/9194

Видео: Телеграм

Адель 20 лет. Тимону под 40. Она — красивая, высокая, молодая. Он — ну, такой карманный вариант мужичка.

Сказать, что у Тимурки денег много? Да не сказала бы. Уверенный средний класс, не более. По всем параметрам — вот я бы вообще не рассматривала его даже в шутку.

Только у нас и ещё, может быть, на Украине и странах Африки возможно такое — биологический дед, а он бы мог быть уже дедом, копается в красивых девчонках. И это не Тимурка их добивается — они сами настойчиво лезут!

Давай встречаться, я согласна скрываться!

Зачем вам это?

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