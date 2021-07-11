Мнение: Снасилованные полицейские?

Полицейские тихо-мирно исполняли свои должностные обязанности. И тут в помещение ворвалась Валентина Муженская, чуть ли не женщина-гладиатор, скрутила полицейских и поволокла их в автомобиль…

Видимо, все было именно так. А не так, как зафиксировала видеозапись. Это не женщину отволокли в автомобиль, это она покуролесила. А видеозапись, видимо, изготовлена на подпольной экстремисткой студии в лесах Подмосковья.

Иначе не стал бы СКР возбуждать уголовное дело в отношении Валентины Муженской. И именно по ст 318 УК, предусматривающей до 5 лет колонии за «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Это по первой части статьи 318 УК. А по 2-ой – и вовсе до 10 лет колонии….

Мне вот интересно, как правильно называть полицейских, которые проходят потерпевшими по уголовным делам, возбужденным по ст. 318 УК? Речь не только по этому конкретному уголовному делу, а вообще по всем уголовным делам, в которых потерпевшие – люди в погонах. Если наказание предусмотрено за «применение насилия», правильно ли называть потерпевших снасилованными? Не изнасилованными же?

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