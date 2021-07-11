 

Мнение: Снасилованные полицейские?

11.07.2021, 11:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полицейские тихо-мирно исполняли свои должностные обязанности. И тут в помещение ворвалась Валентина Муженская, чуть ли не женщина-гладиатор, скрутила полицейских и поволокла их в автомобиль…

Видимо, все было именно так. А не так, как зафиксировала видеозапись. Это не женщину отволокли в автомобиль, это она покуролесила. А видеозапись, видимо, изготовлена на подпольной экстремисткой студии в лесах Подмосковья.

Иначе не стал бы СКР возбуждать уголовное дело в отношении Валентины Муженской. И именно по ст 318 УК, предусматривающей до 5 лет колонии за «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Это по первой части статьи 318 УК.   А по 2-ой – и вовсе до 10 лет колонии….

Мне вот  интересно, как правильно называть полицейских, которые проходят потерпевшими по уголовным  делам, возбужденным по ст. 318 УК? Речь не только по этому конкретному уголовному делу, а вообще по всем уголовным делам, в которых потерпевшие –  люди в погонах.  Если наказание предусмотрено за «применение насилия», правильно ли называть потерпевших снасилованными? Не изнасилованными же?

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / Названы недомогания, требующие неотложной медицинской помощи

27.10 / Темная вселенная на видео: Экстремальные возможности камеры iPhone 12 Pro

18.04 / Мнение: Белый террор. Гражданская война в России.

04.06 / Путин высказался о росте безработицы в России: Катастрофы не произошло

07.12 / В Кремле обнаружен бункер, в котором Иван Грозный пировал во время чумы

01.10 / Samsung представила в РФ мультипечь «5 в 1» из дизайнерской линейки Bespoke

27.07 / Личное: Страшное детство Анечки Седоковой

08.06 / Призрак из мурманского прошлого наконец-то освободился от советского ядерного наследия

08.08 / Эксперты назвали ТОП-10 лучших кабриолетов стоимостью до миллиона рублей

02.11 / Мнение: Neue Ordnung

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика