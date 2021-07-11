 

Самокатчик в центре Москвы сломал ребро девушке

11.07.2021, 11:00, Новости дня
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В Москве полиция проводит проверку после того, как девушку, по ее словам, сбил неизвестный на самокате, у пострадавшей сломано ребро, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Десятого числа поступила телефонограмма из медучреждения, что девятого числа к ним обратилась девушка 26 лет, которую, по ее словам, сбил самокатчик на улице Земляной вал, 3/1», – приводит сообщение РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, у пострадавшей зафиксирован закрытый перелом ребра и гематомы. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что женщину на электросамокате с ребенком на пешеходном переходе сбил автомобиль в Петербурге.



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