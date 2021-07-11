 

Кузнецова призвала создать федеральную программу для обеспечения сирот жильем

11.07.2021, 11:00, Новости дня
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Общая задача, которая стоит перед властями различных уровней – найти системное решение для обеспечения детей-сирот положенным им жильем, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«В чем мы видим решение? В том, чтобы была федеральная программа или программа жилья для детей-сирот была включена в существующие федеральные программы как подпрограмма. Такой программы сегодня нет, нет системного решения. И я надеюсь, что мы вместе постараемся это решить», – сказала она во время встречи с секретарем регионального отделения «Единой России», губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, сообщается на сайте ЕР.

Как отметил Ростислав Гольдштейн, в Еврейской автономной области сегодня есть «огромная проблема с обеспечением жильем детей сирот».  «Почти 860 человек не могут реализовать свое право. Сумма для региона неподъемная – почти 2,5 млрд рублей, которые необходимо региону выделить в ближайшее время для обеспечения сирот квартирами или выдачи им сертификатов», – отметил он.

Кузнецова также заявила, что в федеральных округах надо создавать круглогодичные оздоровительные лагеря для детей. «Мы видим решение в том, чтобы на территориях федеральных округов и окружного значения создавались лагеря круглогодичного цикла. Чтобы в течение всего года можно было направлять в них детей. Это масштабные центры, которые тяжело и не нужно тянуть регионам. Здесь нужно определиться и добиться решений», – сказала она.

Детский омбудсмен отметила, что отсутствие организованной летней оздоровительной кампании приводит к тому, что дети оказываются более подвержены различным рискам. «Мы это видим на примере предыдущего лета, и больше повторений не нужно», – подчеркнула Кузнецова.



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