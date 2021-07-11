 

За сутки в РФ выявили 25 тыс. случаев коронавируса

11.07.2021, 11:00, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 25 тыс. 033 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 25 033 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5410, Московской области – 2511, Санкт-Петербурге – 2007.

Всего в стране выявлено 5 783 333 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 200 219 человек, из них 17 382 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 749 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 143 002 человека.

Накануне, 10 июля, в РФ выявили 25 082 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 49.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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