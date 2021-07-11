Мнение: Стал тысячником!

“Тысячники” одно время – в начале “нулевых” – считались “элитой ЖЖ”, им завидовали и старались быть как они. Хотя для того, чтобы стать “тысячником”, достаточно было всего-навсего набрать 1000 френдов-подписчиков… Но эта планка тогда казалась высокой, как Джомолунгма! Я, помню, стал “тысячником” лишь на третий или четвертый год после того, как обзавелся ЖЖ, и это еще было Событие.

Сейчас, конечно, все эти цифры – на фоне нынешних звезд Ютуба или Тиктока, да и любых блогов на текстовых платформах – кажутся смешными и детскими. Давно уже точкой отсчета для “элиты” является не “тысяча”, а “миллион”. Миллион подписчиков есть? Тогда с тобой можно о чем-то говорить. Нету? Проходи мимо, здесь не подают.

Но я, как человек, безнадежно задержавшийся в прошлом, все ж обрадовался, когда увидел, что мой блог “Сапожник” в Телеграме незаметно перевалил за 1000 подписчиков. Долго же он к этому шел! Но все-таки дошел. Я теперь “тысячник” в Телеграме!

Долго не мог понять, почему так кисло шло пополнение в моем телеграм-Сапожнике. Потом догадался: все-таки все мои блоги (и, видимо, мой стиль как таковой) “заточены” на комментарии (недаром в ЖЖ я на третьем месте за всю его историю по количеству ПОЛУЧЕННЫХ комментов). А в Телеграме комментариев нет! Так что в этом смысле надо радоваться, что хотя бы “тысячу” пересек. Ура!

Я и радуюсь. Хотя, строго говоря – непонятно чему.

Да, вот сам “Сапожник” – https://t.me/aroschin. Не знаю, стоит ли на него подписываться ЖЖ-стам – ничего нового по сравнению с ЖЖ я туда не выкладываю, наоборот – в ЖЖ полнее (Телеграм ведь – чуть увеличенный твиттер, там большие тексты не умещаются). Ну и комменты в ЖЖ есть 🙂

С другой стороны – в моих странствиях приходится пользоваться телефоном, я наконец оценил и признаю: увы! ЖЖ, конечно, дико неудобен с телефона. Правда, как по мне, с телефона неудобно ВСЁ. Но про это я напишу как-нибудь отдельно.