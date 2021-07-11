Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после самоизоляции

Это первый выход в свет герцогини Кембриджской после того, как 5 июля она ушла на вынужденную самоизоляцию после встречи с больным COVID-19 человеком.

Миддлтон надела платье изумрудно-зеленого цвета от Emilia Wickstead за £1360 (около 52 тыс. грн), которое дополнила кремовой сумочкой Mulberry и белыми туфлями Jimmy Choo. Из аксессуаров Кэтрин выбрала солнцезащитные очки Ray-Ban, защитную маску Amaia и драгоценные серьги Kiki McDonough.

Фото: EPA

Она регулярно посещает Уимблдон в качестве покровителя Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, на кортах которого ежегодно и проводится теннисный турнир. Герцогиня является патроном клуба с 2016 года.

Фото: EPA

Контекст:

Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания.

Герцог и герцогиня воспитываю троих детей: принца Джорджа (2013), принцессу Шарлотту (2015) и принца Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

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