 

Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после самоизоляции

11.07.2021, 10:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Это первый выход в свет герцогини Кембриджской после того, как 5 июля она ушла на вынужденную самоизоляцию после встречи с больным COVID-19 человеком.

Миддлтон надела платье изумрудно-зеленого цвета от Emilia Wickstead за £1360 (около 52 тыс. грн), которое дополнила кремовой сумочкой Mulberry и белыми туфлями Jimmy Choo. Из аксессуаров Кэтрин выбрала солнцезащитные очки Ray-Ban, защитную маску Amaia и драгоценные серьги Kiki McDonough.

Фото: EPA

Она регулярно посещает Уимблдон в качестве покровителя Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, на кортах которого ежегодно и проводится теннисный турнир. Герцогиня является патроном клуба с 2016 года.

Фото: EPA
Контекст:

Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания. 

Герцог и герцогиня воспитываю троих детей: принца Джорджа (2013), принцессу Шарлотту (2015) и принца Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.06 / Орбан отказался приехать на игру своей сборной в Мюнхене из-за ЛГБТ-скандала

28.07 / Обвиненный в домогательствах игрок «Что? Где? Когда?» прекратил работу с детьми

12.07 / Политика милитаризации Крыма представляет опасность для Черноморского и Средиземноморского регионов – Джапарова

05.05 / Умер раненный сотрудниками ФБР у штаб-квартиры ЦРУ мужчина

24.10 / Брат губернатора Нью-Йорка попался на «масочном» лицемерии — и Путин тут ни при чём

12.01 / Кулеба заявил, что визит Санду в Украину свидетельствует о перезагрузке отношений между странами

02.02 / В Днепре женщина выпала с 14-го этажа на прохожего и сломала ему хребет

25.11 / Израиль нанес ракетные удары по Сирии

25.10 / Названа дата вступления в силу Договора о запрете ядерного оружия

27.02 / Представлена новая система распознавания речи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика