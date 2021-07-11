 

В Грузии умер оператор, избитый во время акции в поддержку ЛГБТ

11.07.2021, 10:46, Новости дня
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Команда телеканала выразила соболезнования близким оператора.

https://www.facebook.com/tvpirveli/posts/2022734201219210

Лакшарава был найден мертвым в собственной квартире в Тбилиси. Причины смерти установит экспертиза, сообщило “Эхо Кавказа”.

Мужчина был жестоко избит во время освещения акции в поддержку ЛГБТ-сообщества 5 июля. Его госпитализировали с переломами костей лица, ему была проведена операция. Несколько дней назад Лакшарава выписался из больницы и продолжал лечение на дому.

Родные оператора заявили журналистам, что у него не было проблем со здоровьем до избиения во время акции в поддержку ЛГБТ-сообщества, видео опубликовала в Facebook “Пирвели”.

Контекст:

5 июля в столице Грузии в ходе беспорядков с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества пострадало более 50 журналистов, марш отменили.

По делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси обвинения предъявлены 16 лицам. Грузинские правоохранители задержали 20 участников беспорядков, потерпевшими признаны 36 человек, в том числе 30 сотрудников СМИ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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