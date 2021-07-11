В мире сделали более 3,39 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

Вакцинация началась в 180 странах. Последний суточный показатель составил 31,5 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,37 млрд доз);

страны Евросоюза (403,3 млн доз, полностью вакцинированы 39,3% населения);

Индия (375,7 млн доз, полностью вакцинированы 5,2% населения);

США (333,6 млн доз, полностью вакцинированы 47,9% населения);

Бразилия (112,8 млн доз, полностью вакцинированы 14,2% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (71%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 11 июля прививки от коронавируса получили уже почти 2,3 млн человек, 1,16 млн завершили вакцинацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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