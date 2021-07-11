 

Ученые рассказали о связи оксида азота с артериальным давлением

11.07.2021, 10:42, Разное
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Ученые из Японии рассказали о связи оксида азота с показателями артериального давления. В ходе проведения исследования они выяснили, что уровень первого соединения должен быть увеличен в кровеносных сосудах тех людей, которые страдают гипертонией.
Оксид азота расширяет кровеносные сосуды, поэтому его высокое содержание приведет к постепенному снижению давления. Результаты научной работы показали, что с возрастом количество данного соединения в крови сокращается. В 40 лет снижение может составить до 50%.

По словам японских ученых, если отсутствует выработка оксида азота, у человека начинает развиваться атеросклероз. Что касается кровеносных сосудов, то они теряют способность сокращаться и расширяться, становятся более жесткими. В пожилом возрасте важно выполнять физические упражнения, чтобы восполнять уровень соединения. В частности, рекомендуются бег трусцой и быстрая ходьба, пишет портал «Слово и дело».



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