Ученые рассказали о связи оксида азота с артериальным давлением

Ученые из Японии рассказали о связи оксида азота с показателями артериального давления. В ходе проведения исследования они выяснили, что уровень первого соединения должен быть увеличен в кровеносных сосудах тех людей, которые страдают гипертонией.

Оксид азота расширяет кровеносные сосуды, поэтому его высокое содержание приведет к постепенному снижению давления. Результаты научной работы показали, что с возрастом количество данного соединения в крови сокращается. В 40 лет снижение может составить до 50%.

По словам японских ученых, если отсутствует выработка оксида азота, у человека начинает развиваться атеросклероз. Что касается кровеносных сосудов, то они теряют способность сокращаться и расширяться, становятся более жесткими. В пожилом возрасте важно выполнять физические упражнения, чтобы восполнять уровень соединения. В частности, рекомендуются бег трусцой и быстрая ходьба, пишет портал «Слово и дело».