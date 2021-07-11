Назван встречающийся только у мужчин признак рака

Врач-онколог Екатерина Вертиева пояснила о признаке рака, который может встречаться только у мужчин. Опасная болезнь нередко развивается годами, а дает о себе знать только на поздней стадии.

Представителям сильного пола необходимо обратить внимание на кожу головы, особенно если там отсутствуют волосы. Насторожить должно появление пятен розового цвета, шелушение и кровоточащие раны.

К любым новообразованиям необходимо относиться довольно критично как мужчинам, так и женщинам. Эксперт призвала на постоянной основе контролировать состояние кожи. Проявлением онкологии являются мелкие рубцы. Они появляются независимо от того, присутствовали ли на их месте раны.

Особую опасность представляют опухоли, которые можно сравнить с жемчужинами. Обычно они появляются возле крыльев носа или же вокруг глаз. Сквозь небольшие узлы даже могут просматриваться сосуды. При данном виде онкологии мутируют базальные клетки кожи.

В ходе осмотра кожного покрова нужно обращать внимание на темные пятна. Опасные процессы могут начаться под ногтевой пластиной. Негативным признаком является спонтанное появление язв. При нормальных обстоятельствах они затягиваются в течение месяца. Если процесс заживления сопровождается появлением крови и бугристости, необходимо обратиться к врачу.

Большую опасность представляют укусоподобные элементы. Люди редко замечают их, поскольку списывают симптоматику на нашествие домашних блох или же комаров. Эти следы не заживают, а иногда растут в размерах, пишет портал «Слово и дело».